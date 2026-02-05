Specialistundersköterskor till Bankekinds och Linghems hemtjänst
2026-02-05
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Nu söker vi på hemtjänsten i Linghem och Bankekind nya kollegor som vill bli en del av vårt härliga gäng! Tjänstgöringsgraden är 100% och arbetstiden är förlagd till dag och helg.
Som specialistundersköterska hos oss kommer du arbeta med omvårdnadsuppgifter men även agera som spetskompetens inom området med avsatt tid för handledning och uppföljning. Dina insatser är avgörande för att skapa en meningsfull och trygg tillvaro för våra äldre och vi ser fram emot att välkomna dig till vår engagerade arbetsgrupp!
Arbetet innefattar både social samvaro och praktiska omvårdnadsuppgifter. I dina omvårdnadsuppgifter ingår exempelvis hjälp vid förflyttningar, personlig hygien, hushållssysslor samt medicinska insatser. Du arbetar nära sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter för att säkerställa att varje vårdtagare får den hjälp och de insatser de behöver. Vi arbetar utifrån IBIC (individens behov i centrum) och ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi fokuserar på att locka fram de boendes egna förmågor och se till det friska.
Utöver att du ingår i ett multiprofessionellt team så kommer vi även att starta ett nätverk för våra specialistundersköterskor i de kluster där vi ingår.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver äldreomsorg i kommunal regi i Linköping. Här finns det cirka 1200 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Linköpings kommun har lång och väletablerad erfarenhet av vård och omsorg för våra äldre invånare.
Linghems trygghetsboende, med tillhörande hemtjänst, ligger bara en kort 10-minuters promenad från Linghems station. Området kombinerar närhet till bekvämligheter med vackra omgivningar, mitt emellan Linköping och Norrköping, och är enkelt att nå med pendeln. Här erbjuder vi 20 lägenheter samt stöd till kunder i Linghem med omnejd.
I Bankekinds hemtjänst arbetar vi i Bankekind, Askeby och Gistad med omnejd och utgår från vårt kontor på Linvägen i Bankekind. I arbetslaget finns 18 medarbetare samt samordnare och chef. Hos oss får du arbeta med att tillgodose kundernas individuella behov. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag för våra kunder.
Våra verksamheter samarbetar tätt, vilket ger dig möjlighet att jobba både i Linghem och Bankekind. Oavsett var du arbetar får du uppleva den fantastiska östgötska naturen som en del av din arbetsdag. Med både cykel och bil tar du dig smidigt till våra kunder för planerade insatser och larm.
Hos oss hittar du inte bara en arbetsplats, utan också en gemenskap där vi stöttar varandra och delar glädjen i att göra skillnad. Vi söker dig som vill vara med och skapa trygghet, värme och livskvalitet för våra äldre invånare.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska inom valfritt område och som har erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom hemtjänsten. Då en central del av tjänsten innefattar handledning av kollegor och övrig personal är det mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet som handledare eller genomgått en handledarutbildning. Det är också önskvärt att du har kunskap om salutogent förhållningssätt och lågaffektivt bemötande.
Arbetet inom äldreomsorg innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har god förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem.
För tjänsten behöver du kunna cykla och vi ser gärna att du har körkort för automat då vi ibland använder bil i tjänsten.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och är medveten om mål och kvalitetsstandard. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor, löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt skiljer på det personliga och professionella. Du tillför energi och entusiasm i arbetet och är en kunskapsresurs för andra där du visar god förståelse för hur individen tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar.
I denna rekrytering kan språktester komma att användas. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 16668
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning

Individuell lönesättning
Verksamhetschef
Verksamhetschef

Tuija Törnå-Larsson tuija.torna-larsson@linkoping.se 013-207158
