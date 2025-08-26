Specialistundersköterskor till Bäckebols vård- och omsorgsboende
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-08-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utvecklas i en framtidsbransch och göra det möjligt för hyresgästerna på Bäckebols vård- och omsorgsboende att leva ett värdigt och meningsfullt liv?
Som specialistundersköterska hos oss får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens för att skapa värde för hyresgästerna. Ditt uppdrag kommer styras av verksamhetens behov och syftar till kvalitetshöjande insatser och förbättringsarbeten. Bäckebol är specialiserat på personer med demenssjukdom, boende ligger några minuters promenad från Selma Lagerlöfs Torg. Sammanlagt finns här 74 lägenheter.
Förutom det ordinarie undersköterskeuppdraget ingår i din roll som specialistundersköterska att handleda och vägleda dina kollegor i omvårdnadssituationer, bemötande och förhållningssätt utifrån personcentrerad vård- och omsorg.
Rollen är ny, vilket ger dig en fantastisk möjlighet att vara med och utforma uppdraget som specialistundersköterska hos oss. Där du kan bidra med din kompetens, erfarenhet och engagemang, på riktigt.
Din arbetstid planeras i schema där du kommer arbeta vardagar (dag/kväll) och varannan helg.KvalifikationerKvalifikationer
• Du är utbildad specialistundersköterska med en yrkeshögskoleutbildning om minst 200 YH-poäng.
• Du är väl insatt i vad det dagliga arbetet på ett vård- och omsorgsboende innebär
• Du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg med personer med kognitiv svikt
• Eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga delar i arbetet krävs att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Du har erfarenhet av social dokumentation
Meriterande:
• Om du har erfarenhet av att handleda grupper och individer och med arbetat med kvalitetsregister.
Personliga kompetenser:
Vi söker dig som är pedagogisk och har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Urval påbörjas under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Nikolina Matovska nikolina.matvoska@aldrevardomsorg.goteborg.se 031 366 84 36 Jobbnummer
9475745