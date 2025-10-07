Specialistundersköterskor sökes till Hemtjänsten i Centrala Lindesberg
2025-10-07
Om arbetsplatsen
Är du en driven, engagerad och självgående specialistundersköterska? Då har du hittat rätt! Vi söker nu dig som vill jobba som specialistundersköterska på hemtjänsten i centrala Lindesberg. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad.
Jobbet passar dig som brinner för att hjälpa andra människor. Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Lindesbergs kommun!
Som specialistundersköterska ska du kunna arbeta med en mycket hög grad av självständighet och flexibilitet samt ansvara för att driva och ta ansvar för planering och initiering av arbetsuppgifter.
Du ska fungera som ett stöd för enhetschef och leda i det dagliga omsorgsarbetet. I din roll arbetar du med mer avancerade ombuds- och specialistuppdrag på enheten och i vissa fall även verksamhetsövergripande. Ta ansvar för att driva utvecklingsarbete som genererar kvalitet i verksamheten samt komma med egna idéer om hur verksamheten kan förbättras.
Du ska kunna omvärldsbevaka relevant kunskap inom ditt specialistområde och kommunicera den till enhetschefen/verksamheten.
Arbetsuppgifterna innefattar även att du ska handleda och utbilda dina kollegor.
Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund vilket innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov och önskemål i centrum. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro.
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad specialistundersköterska.
* är trygg i din yrkesroll och har ett positivt och stödjande förhållningssätt.
* har god datorvana då vi arbetar i olika IT-system.
* har B-körkort.
* är du specialistundersköterska inom geriatrik/vård av äldre, palliativ vård eller psykiatri så är det meriterande.
* behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med de enskilda, anhöriga och övrig personal.
* som person är flexibel och har lätt för att samarbeta med andra.
* har ett gott bemötande och är ett föredöme i god omsorg och omvårdnad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal.
