Specialistundersköterska/Undersköterska till Dagverksamheten Villa Videbeck
Lidköpings Kommun / Undersköterskejobb / Lidköping Visa alla undersköterskejobb i Lidköping
2026-01-07
Om jobbet
Vi söker dig som...
är utbildad specialistundersköterska/undersköterska med erfarenhet av att arbeta inom demens verksamhet.
Är du intresserad av att arbeta för att stötta och ge personer med demens en meningsfull och god vardag? Då kan ett arbete inom dagverksamheten på Villa Videbeck vara rätt för dig! Vi söker just nu medarbetare till Club Cura, Club Mira och Club Vides dagverksamhet som riktar sig enbart till personer med demenssjukdom. Våra gäster är från hela Lidköpings kommun.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Du kommer börja ditt arbetspass med att förbereda dagen för de gäster som ska komma till dagverksamheten. Därefter hämtas dagens gäster med minibussen. När ni är tillbaka utformar ni dagens innehåll tillsammans med gästerna med utgångspunkt från gästernas önskemål och behov, utifrån ett aktiverande förhållningssätt. Dagen avslutas på eftermiddagen med att ni kör hem gästerna till sin bostad igen.
Målet med dagverksamheten är att skapa meningsfulla dagar för gästerna där de känner sig trygga och sedda. När dagen avslutas hos oss ska gästerna ha en bra känsla inombords och känna att dagen har gett dem välbefinnande. Vidare är målet att ha en god kontakt med anhöriga och verksamheten är också en viktig del för att stötta anhörig i sin vardag.
I din roll arbetar du för att skapa en trygg och hållbar relation till gästerna och deras anhöriga. I ditt arbete ingår löpande dokumentation och det är naturligt för dig att samarbeta aktivt med kollegor, anhöriga, hemvårdsgrupper eller växelvården. I din roll ingår även att erbjuda anhöriga stödsamtal.
Idag är dagverksamheten öppen dagtid måndagar-söndagar året om, även storhelger men om behov uppkommer kan andra tider bli aktuella.
Som undersköterska hos oss bidrar du till en god vård och omsorg för brukarna i deras hem. Du kommer att arbeta med omvårdnad som är anpassad efter individens behov. Det kan bland annat handla om sociala och fysiska aktiviteter, både enskilt och i grupp. I arbetet hjälper du brukaren med hälso- och sjukvårdande insatser samt rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.
Kontaktmannaskap är en del i ditt arbete och det innebär att du har ett särskilt ansvar för en eller flera individer. Du är med och skapar goda relationer till kollegor, brukare och anhöriga. I ditt arbete ingår även löpande dokumentation och ansvar för att upprätta, följa upp och revidera genomförandeplaner.
Vem är du
För tjänsten som specialistundersköterska söker vi dig som har en avslutad yrkeshögskoleutbildning som specialistundersköterska. För anställning krävs att du bifogar betyg i din ansökan som styrker din behörighet.
Att tidigare ha jobbat och/eller ha fördjupad kunskap och utbildning inom demens området är meriterande. Du har en förmåga att skapa trygghet samt att bemöta och förstå gästernas behov. För dig är det självklart att ha ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete och du bör känna dig trygg i din yrkesroll och vara lyhörd. Du har en positiv inställning och tar ansvar för verksamheten men också för att bidra till ett positivt arbetsklimat och till din egen utveckling.
Du behöver ha en pedagogisk förmåga och som specialist undersköterska behöver du även vara bekväm med att kunna hålla utbildningar samt handledning för grupper.
Eftersom social dokumentation och kommunikation är viktiga i ditt arbete, behöver du ha goda kunskaper i svenska samt god datavana.
Du ska ha B-körkort sedan minst 5 år och kunna köra minibuss, har du god vana av att köra minibuss så är det en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska. Yrkeshögskoleexamen specialistundersköterskeexamen eller motsvarande. Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse. Grundläggande digital kompetens.
Meriterande:
Vård- och omsorgscollegediplom. Erfarenhet av liknande arbete och/eller utbildning inom demens. Erfarenhet av dokumentation. Anställningsvillkor
Vi söker både specialistundersköterska och undersköterska till tillsvidareanställning på 100%. Du kommer arbeta schemalagd tid XXX
Din anställning blir inom Sektor social välfärd Lidköpings kommun vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta på andra enheter än Villa Videbeck.
Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker kontinuerligt under rekryteringsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
