Specialistundersköterska till vårt Kognitiva stödteam i Kungsbacka
Är du redo för en ny utmaning? Vi i Kungsbacka kommun söker dig som är redo att testa något nytt. Vi söker nu en Specialistundersköterska till vårt Kognitiva stödteam. Kan det vara du? Fortsätt läsa!
Rollen som Specialistundersköterska hos oss
Som specialistundersköterska inriktning kognitiv svikt hos oss kommer du arbeta i ett tvärprofessionellt, konsultativt team tillsammans med arbetsterapeut och demenssamordnare/sjuksköterska. Tillsammans utgör ni det verksamhetsnära stödet och driver utvecklingsarbetet inom förvaltningen utifrån vårt arbete med demens/kognitiv svikt.
Teamet är organiserat på Vård och Omsorgs förvaltningsledningskontor på enheten Kommunikation och kompetensförsörjning.
Rollen innebär att arbeta verksamhetsnära och behovsstyrt. Enskilt och/eller tillsammans med kollegor handleder och observerar du i individärenden utifrån lämplig metod anpassad till situationen.
I rollen ingår även följande arbetsuppgifter:
Stödja kollegor och utveckla arbetsmetoder i vård- och omsorgsarbete.
Vara stödfunktion inom området kognitiv svikt. Stödja och introducera nya
medarbetare/kollegor.
Utveckla och genomföra utbildningar för personal.
Identifiera behov av kompetensförstärkning och hinder i verksamheten samt vara en
del av utveckling - och förbättringsarbetet.
Stötta personal i arbetet med BPSD-registret.
Bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt.
Samverkan internt och externt.
Då vi arbetar nära förvaltningens enheter kan arbetet vid behov komma att förläggas till kväll.Publiceringsdatum2026-05-04Profil
För att lyckas i rollen är du som person tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska med bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel
är utbildad specialistundersköterska om 200 yrkeshögskolepoäng eller har 60 högskolepoäng inom området. Alternativt är du under pågående utbildning.
har erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt
innehar B-körkort
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete som BPSD administratör
erfarenhet av ombudsuppdragsarbete
har erfarenhet av att handleda på grupp- och individnivå med syfte till förändrat arbetssätt.
har erfarenhet att utbilda på grupp- och individnivå
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Om du är under utbildning kommer du erbjudas en tidsbegränsad anställning tills dess att din utbildning är klar.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 13 maj. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
434 32 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
rekryterare
Hanna Fladberg 0300-837111
