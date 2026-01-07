Specialistundersköterska till Uggledals vård och omsorgsboende i Billdal
2026-01-07
Dina arbetsuppgifter
Uggledals vård- och omsorgsboende har 48 lägenheter med både demens och somatisk inriktning.
Hos oss är hyresgästen i fokus och vi har en trevlig gemenskap med stolta medarbetare.
Du får ett roligt och föränderligt uppdrag som varierar utifrån hyresgästersternas individuella behov och omsorgspersonalens behov av stöd och handledning. Som specialistundersköterska hos oss får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens för att skapa värde för våra hyresgäster. Ditt uppdrag kommer styras av verksamhetens behov och syftar till kvalitetshöjande insatser och förbättringsarbeten.
Förutom det ordinarie undersköterskeuppdraget ingår i din roll som specialistundersköterska att handleda och vägleda dina kollegor i omvårdnadssituationer, bemötande och förhållningssätt utifrån personcentrerad vård- och omsorg.
Ditt arbete kan innebära att du:
Handleder, vägleder och utbildar kollegor i komplexa omvårdnads- och omsorgssituationer, med stöd av dina fördjupade kunskaper inom personcentrerad och salutogen vård och omsorg.
Arbetar aktivt med kvalitetsutveckling inom ditt specialistområde, utifrån verksamhetens identifierade behov.
Samverkar med olika professioner och huvudmän inom äldreomsorgen.
Planerar och utför omvårdnadsinsatser inom ditt expertområde med stöd av din specialiserade kompetens.
Ger personcentrerad omvårdnad och omsorg till personer med komplexa omvårdnads- och omsorgsbehov.
Din arbetstid är förlagd på schema dag, kväll och helg
Varmt välkommen med din ansökan! Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel.
Utbildad specialistundersköterska med yrkeshögskoleexamen om minst 200 YH-poäng inom exempelvis geriatrik, palliativ vård, specialistvård, demens, akutsjukvård eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
God kännedom om kraven i det dagliga arbetet på ett vård- och omsorgsboende samt erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, då kommunikation och dokumentation är viktiga delar av arbetet.
Goda kunskaper i social dokumentation.
Erfarenhet av att handleda individer och grupper är meriterande
Personliga kompetenser:
Du är driven och produktiv, tar ansvar och initiativ för att driva arbetet framåt. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och din förmåga att vara flexibel gör att du snabbt anpassar dig till förändringar och ser möjligheter i nya situationer. Du har lätt att samarbeta med alla, skapar en positiv atmosfär och sätter hyresgästens behov i centrum.
I stället för personligt brev kommer du att svara på frågor om din kompetens och erfarenhet kopplat till tjänsten. Detta för en mer inkluderande och rättvis rekrytering.
Urval sker löpande under publiceringstiden.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Innan erbjudande om anställning behöver du visa upp ett oöppnat utdrag från belastningsregister och en giltig ID-handling. Du beställer utdraget själv från polisens här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
