Specialistundersköterska till Linagården, vård- och omsorgsboende
2025-09-29
Gillar du att kombinera omtanke med specialistkunskap - och vill använda din erfarenhet till att både stötta kollegor och skapa trygghet individerna? Då kan rollen som specialistundersköterska på Linagården vara nästa steg för dig.
DIN ROLL
Som specialistundersköterska blir du en viktig del i vårt team. Ungefär halva din arbetstid ägnas åt arbetsuppgifter som är centrala för din roll. Den exakta omfattningen kan variera över tid utifrån verksamhetens behov. Du arbetar helg och kväll, men i mindre omfattning än övriga undersköterskor.
I din roll ger du stöd till individer inom områdena kognitiv svikt, psykiatri och palliativ vård. Du introducerar, handleder och utbildar kollegor inom dessa områden. Du driver kvalitetsarbete, ansvarar för BPSD-registret och är kontaktombud inom palliativ vård. Dessutom bidrar du till att utveckla och inspirera kring aktiviteter som gör vardagen trygg och meningsfull för individerna.
Som specialistundersköterska ingår du också i ett nätverk där ni delar erfarenheter, skapar förutsättningar för ny kunskap och inspirerar varandra att hålla er uppdaterade.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska, med inriktning mot psykiatri, palliativ vård, kognitiva sjukdomar eller äldreomsorg. Har du dessutom erfarenhet av arbete med personer med kognitiva sjukdomar ser vi det som en extra styrka.
För att trivas i rollen tror vi att du är en empatisk och trygg person som gillar att samarbeta. Du har lätt för att se andras behov, kan planera och strukturera ditt arbete, men är samtidigt flexibel när situationen kräver det. Att inspirera och stötta kollegor faller sig naturligt för dig - och du håller dig gärna uppdaterad inom ditt område.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt tillräckliga fysiska förutsättningar för att klara de praktiska delarna av arbetet. Kunskaper i finska, samiska eller teckenspråk är meriterande.
DIN NYA ARBETSPLATS
I Skellefteå kommun har vi en stark framtidstro och en arbetskultur som bygger på samarbete över gränserna. Hos oss får du chansen att bidra med din specialistkunskap samtidigt som du utvecklas i ett jobb där mänskliga möten och omtanke alltid står i centrum.
Linagården är ett vård- och omsorgsboende på Morö Backe, har 27 lägenheter fördelat på ett våningsplan med fyra enheter. På Linagården blir du en del av ett arbetslag där vi ser till att vardagen blir trygg, meningsfull och likvärdig för individerna som bor hos oss. Här gör vi skillnad - inte bara för andra, även för varandra.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen.
Ersättning
