Specialistundersköterska till korttidsverksamhet och hemtjänst i Näsum
2025-11-05
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Som specialistundersköterska har du en nyckelroll i vårt team. Du arbetar både praktiskt i det dagliga omvårdnadsarbetet och med att handleda, stötta och inspirera kollegor till ett gott bemötande och en hög kvalitet i insatserna.
Arbetet sker inom både korttidsverksamheten och hemtjänsten, vilket ger en varierad och utvecklande arbetsmiljö. I Bromölla kommun arbetar vi utifrån vår värdegrund gott bemötande, delaktighet och mod. Vi vill att varje individ ska bli sedd och bemött med värme, medkänsla och lyhördhet.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är specialistundersköterska och vill arbeta personcentrerat för att möta varje brukares behov socialt, kulturellt, fysiskt och psykiskt.
Hos oss får du kombinera det dagliga omvårdnadsarbetet med handledning, utbildning och utveckling. Du blir en viktig kunskapsbärare som bidrar till att höja kvaliteten i verksamheten, stötta kollegor och driva utvecklingsprojekt inom vård och omsorg.
Du arbetar enligt socialtjänstlagen och, efter delegering, även enligt hälso- och sjukvårdslagen. I rollen ingår även administration av kvalitetsregister och uppföljning av statistik.
I Bromölla kommun arbetar vi utifrån vår värdegrund gott bemötande, delaktighet och mod. Vi vill att varje individ ska bli sedd och bemött med värme, medkänsla och lyhördhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska med vidareutbildning till specialistundersköterska med inriktning vård och omsorg av äldre, psykiatri eller demensvård.
• Har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, hemtjänst eller korttidsverksamhet.
• Har god förmåga att möta människor med respekt, tålamod och engagemang.
• Är trygg i din yrkesroll och har god samarbetsförmåga.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Innehar B-körkort
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Urval sker löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Bromölla kommun, Vård och omsorg
Enhetschef
Kim Jeansson 0456-822 228
