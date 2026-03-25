Specialistundersköterska till Hemtjänsten, Lillkullegatan Norra
2026-03-25
Om jobbet
Vill du använda din specialistkunskap som undersköterska? Hos oss får du möjlighet att utvecklas, hjälpa andra att växa och göra det möjligt för göteborgarna att leva ett värdigt och meningsfullt liv.
I din roll som specialistundersköterska inom hemtjänsten Lillkullegatan Norra, stadsområde Centrum får du ett roligt och föränderligt uppdrag som varierar utifrån omsorgstagarnas individuella behov och omsorgspersonalens behov av stöd och handledning. Du kommer att ha en central roll tillsammans med omsorgshandledare i introduktionen av nya medarbetare och stärka undersköterskor och vårdbiträden i det dagliga arbetet.
Ditt arbete kan innebära att:
• Utifrån dina fördjupade kunskaper och färdigheter i personcentrerad, salutogen vård och omsorg handleda, vägleda och utbilda kollegor vid komplexa omvårdnads- och omsorgssituationer.
• Utifrån ditt specialistområde arbeta aktivt med övergripande kvalitetsarbete utifrån identifierade behov i verksamheten.
• Samverka med olika professioner och huvudmän inom äldreomsorgen.
• Utifrån dina specialiserade kunskaper som undersköterska planera och ge insatser av omvårdnad inom ditt expertområde.
• Utföra personcentrerad omvårdnad och omsorg till personer med komplexa omvårdnads- och omsorgsbehov i deras ordinära boende.
Verksamheten inom hemtjänsten Lillkullegatan Norra utgår från stadens socialtjänstprocess, hälso- och sjukvårdsprocess samt processen som berör planering av insatser efter slutenvård. Utgångspunkt är individens behov i centrum (IBIC) och personcentrerad vård. Arbetet präglas av ett rehabiliterande, hälsofrämjande och stödjande förhållningssätt och utförs i den enskildes hem.
Arbetstiden är förlagd enligt schema, dag, kväll och helg.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska, kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
• har en yrkeshögskoleutbildning om minst 200 YH-poäng inom vård och omsorg
• har arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg
• har datorvana för dokumentation och avvikelsehantering i olika IT-system
• har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• har B-körkort och kan använda el-cykel som arbetsfordon
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av handledning av grupper och/eller individer.
Genom att vara en drivkraft i metodarbetet bidrar du till andras lärande och skapar en miljö som främjar dialog, delaktighet och engagemang. Du är driven och produktiv, tar ansvar och initiativ för att driva arbetet framåt. Din förmåga att vara flexibel gör att du snabbt anpassar dig till förändringar och ser möjligheter i nya situationer. Dessutom är du en övertygande kommunikatör som kan påverka beslut och inspirera till goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Bemötande är en central del av din yrkesroll. Du har lätt att samarbeta med alla, skapar en positiv atmosfär och sätter omsorgstagarens behov i centrum.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1508". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Lisa Mortensen lisa.2.mortensen@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3657458 Jobbnummer
9818017