Specialistundersköterska till Furulunds äldreboende
Partille kommun / Undersköterskejobb / Partille Visa alla undersköterskejobb i Partille
2026-01-01
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Som specialistundersköterska på Furulunds äldreboende utgör du en avgörande funktion i våra brukares vardag, där du ger vård och omsorg, skapar mervärde, glädje och trygghet.
Genom att utgå från våra brukares villkor och förutsättningar bidrar du till en förbättrad livskvalité. Vi söker därför dig som är en lagspelare och som vill bidra till teamet genom utbyte av kompetens, utveckling, arbetsglädje och ett flexibelt arbetssätt. Tillsammans med övrig personal kommer du vara delaktig i att planera det dagliga arbetet.
Tillsammans med omsorgshandledare och andra ombud i verksamheten kommer du att vara delaktig i att driva kvalitets- och utvecklingsarbeten, exempelvis gällande kvalitetsregister, uppföljningsarbete av avvikelser och Lex Sarah.
Genom att bli en av oss har du god möjlighet att vara med att utforma och prova nya arbetssätt tillsammans med andra professioner i samverkan. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med digitalisering som metod för verksamhetsutveckling. För oss är det också viktigt att du ska trivas och känna att du växer i din roll och erbjuder därför en trygg anställning med utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg. Vanligt förekommande arbetstider är 07.00-15.30, 07.00-16.30, 13.00-22.00 och 15.00-22.00. Publiceringsdatum2026-01-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska med yrkeshögskoleutbildning på minst 200 poäng. Det är önskvärt om du har erfarenhet från arbete i kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD, samt att du har erfarenhet av social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbetssätt och metoder kring lågaffektivt bemötande. Har du erfarenhet av att handleda, både på individ och gruppnivå, så är det meriterande för tjänsten.
För rollen som specialistundersköterska söker vi dig som förstår vikten av ett gott bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor. Det är viktigt att du är en person som har förmågan att organisera och planera dina dagar effektivt. Då du kommer vara ett stöd till kollegor behöver du även vara pedagogiskt lagd och ha förmågan att kommunicera så att alla förstår. Du bidrar gärna till att utveckla verksamheten, gillar när det händer saker omkring dig och tar dig an nya utmaningar med nyfikenhet och flexibilitet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen består av fyra avdelningar: Bistånd och hälsa, Funktionsstöd, Äldreomsorg samt Stöd och utveckling. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar politiskt för förvaltningens arbete. Vår verksamhet handlar om att ge omsorg, stöd och service till äldre personer och till personer i behov av funktionsstöd. Vi utför även viss hälso- och sjukvård. Visionen är bl a att våra insatser ska genomföras tryggt, säkert, värdigt och med inflytande.
Vi är ca 850 medarbetare som har våra arbetsplatser runt om i kommunen och vi är en blandning av stödassistenter, undersköterskor, sjuksköterskor, stödpedagoger, biståndshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, omsorgshandledare med flera.
Furulund är ett särskilt boende med 94 lägenheter för personer som av olika skäl inte bor kvar i sitt ordinära boende. Vi har två avdelningar för personer med någon form av demenssjukdom samt en somatisk avdelning. Vår målsättning är att de boende skall kunna påverka sin vardag så att tillvaron blir den bästa och att bemötandet från personalen är fyllt av respekt, empati och lyhördhet.
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
VOF, Äldreomsorg - SÄBO, Furulund 1 Kontakt
Ann-Charlotte Simonsson 031-7929607 Jobbnummer
9666866