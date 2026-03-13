Specialistundersköterska till dagverksamhet inriktning demens
Kungsörs kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Kungsör Visa alla undersköterskejobb i Kungsör
2026-03-13
, Köping
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsörs kommun, Äldreomsorg i Kungsör
Nu går vår kollega i pension och vi behöver dig som vill fortsätta det fina arbetet med att skapa en trygg och stimulerande miljö för personer med demenssjukdom.
I Kungsörs kommun finns dagverksamheten Juvelen som vänder sig till personer med demenssjukdom som bor i eget hem. Verksamheten fungerar även som ett värdefullt stöd för närstående genom att erbjuda avlastning i vardagen.
Hos oss möts deltagarna av envarm och hemlik miljö där vi skapar social gemenskap och erbjuder aktiviteter som anpassas efter varje individs behov och intressen. Vårt mål är att bevara förmågor, stärka livskvaliteten och bidra till en meningsfull vardag som möjliggör att bo kvar hemma så länge som möjligt.
Juvelen är en plats fylld av omtanke, närvaro och många skratt - där ingen dag är den andre lik, men alla dagar handlar om att göra skillnad.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Här är du navet i verksamheten. Du planerar och genomför aktiviteter, såsom social samvaro, aktiviteter på individ- och gruppnivå, musik, sångstunder, dagliga promenader utomhus när vädret tillåter. Du ger socialt stöd, hjälper till med toalettbesök och måltider samt dokumenterar i vårt verksamhetssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har skyddad yrkestitel och är utbildad specialistundersköterska med inriktning demens. Vi ser att du har erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom och även arbetat med aktiviteter och aktivering tidigare.
Som person är du flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga. Du är lyhörd, tålmodig och har ett lågaffektivt bemötande. Din kreativitet och positivitet gör att du ser möjligheter istället för hinder. Att skapa trygghet och förtroende är något som faller dig naturligt. Du ser varje individ, planerar och genomför aktiviteter som gynnar delaktighet och självständighet för dem vi finns till för.
Varmt välkommen med din ansökan idag! Anställningsvillkor
Du arbetar dagtid inklusive röda dagar, med eventuella ändringar vid behov av helgtjänstgöring.
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311560". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsörs kommun
(org.nr 212000-2056) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsörs kommun, Äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Kristin Nikka kristin.nikka@kungsor.se 0227600343 Jobbnummer
9795000