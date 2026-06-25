Specialistundersköterska till Åhaga, särskilt boende
Kristianstads kommun / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2026-06-25
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Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet framåt!
Vi är Stjärnmärkta av Svenskt Demenscentrum och arbetar utifrån de nationella riktlinjerna i demensomsorgen med bland annat BPSD skattningar och checklista demens.
Som specialistundersköterska i vår organisation får du möjlighet att nyttja din specialistkompetens för att skapa värde för våra kunder och bidra till verksamhetens utveckling och komma med idéer till förbättringar. Du har en given roll i arbetsgruppen för vårt årliga utvecklingsarbete inom Stjärnmärktsmodellen.
Välkommen att bli en del av vår verksamhet!
Din roll hos oss
Förutom det ordinarie undersköterkeuppdraget ingår i din roll som specialistundersköterska att handleda och vägleda dina kollegor i det dagliga arbetet inom din specialitet. Du är en del av arbetslaget och utför alla förekommande vård- och omsorgsuppgifter men har även en del administrativ tid i din tjänst. Du tar också ansvar för att stärka kunskapen och kvaliteten i omvårdnadsarbetet genom att ge stöd och handledning individuellt så väl som i grupp.
I arbetet ingår att du uppdaterar dig kring evidensbaserad kunskap, tar initiativ och delar den med arbetsgruppen. Du erbjuds ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehabpersonal.
Du ansvarar för BPSD registreringar, SveDem registreringar och gör årsplaneringen för det i ditt arbetslag samt planerar för utförandet av Checklista demens. Du föregår med gott exempel och inspirerar dina kollegor till förbättrad kvalitet för kunden och ett professionellt bemötande. Du har lätt för att observera kundernas behov och omsätta till praktisk handling samt föreslå åtgärder för att minska symtom.
Du ingår i nätverket för specialistundersköterskor i Omsorgsförvaltningen samt samarbetar med Stjärnmärktinstruktören på Åhaga. Du kan handleda och observera på andra arbetsplatser vid behov.
Vi vill uppmärksamma dig på att allmänna kommunikationer till och från Åhaga är begränsade under tidig morgon och sen kväll. Så om du bor utanför närområdet behöver du säkerställa att du kan ta dig till arbetet utan att vara beroende av lokaltrafiken.
Vem söker vi?
Vi vill att du har undersköterskeutbildning med specialistinriktning äldres hälsa och ohälsa, palliativ vård, akutsjukvård, psykiatri eller demens. Du behöver ha erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom. Har du erfarenhet av handledning och utbildning är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av skattningsinstrumentet BPSD.
Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i ditt arbete krävs god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har datorvana och hanterar IT-baserade system.
Vi söker dig som främjar en god arbetsmiljö och finner lösningar i vardagen. Du kan motivera och entusiasmera och har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Vidare har du förmåga att självständigt planera och strukturera arbetet samtidigt som du respekterar fattade beslut. Vi vill att du är noggrann, engagerad och ansvarstagande i det arbete du utför. Uppdraget kräver att du är pedagogisk, har god samarbetsförmåga och har lätt att skapa förtroende och goda relationer.
När sökande erbjudits anställning kan vi komma att be om registerutdrag ur polisens belastningsregister.
Det här är vi
Åhaga är ett vård och omsorgsboende med 29 platser, varav 19 platser har demensinriktning. Vi arbetar med stor yrkesstolthet och professionellt bemötande. Vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig trygga och nöjda. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten bland annat genom årliga utvecklingsarbeten där medarbetarnas delaktighet är viktig och sker genom skapade arbetsgrupper.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-25Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Åhaga Kontakt
Enhetschef
Carina Nilsson 044-13 40 83 Jobbnummer
9978736