Specialistundersköterska med inriktning demens till Vimarhaga F
Vimmerby kommun, Bemanningsenheten / Undersköterskejobb / Vimmerby Visa alla undersköterskejobb i Vimmerby
2025-10-15
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vimmerby kommun, Bemanningsenheten i Vimmerby
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Vi söker nu en Specialistundersköterska inom demens till korttidsenheten Vimarhaga F.
Vimarhaga F är en enhet som har korttidsplatser och trygghetsplatser. För de personer som har korttidsplats arbetar vi med rehabiliterande insatser för att personen ska kunna återvända till sitt hem. På trygghetsplatserna bokar personen in sig, som annars får hjälp av anhöriga i sitt hem. Palliativ omvårdnad är också en arbetsuppgift som förekommer.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska inom demens kommer du att ha en central roll i vår verksamhet inom äldreomsorgen. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Handledning och mentorskap: Handleda kollegor, både individuellt och i grupp, samt vara ett tillgängligt stöd i det dagliga arbetet.
* Boende behov och åtgärder: Observera och kartlägga boendes behov, samt bidra till att planera och utforma kunskapsbaserade åtgärder med ett helhetsgrepp kring dygnet.
* Stöd och utveckling: Verka som demensvårdsutvecklare inom kvalificerade metoder inom demensomsorg samt upprätthålla och införa nya arbetssätt.
* Kunskapsutveckling: Omvärldsbevaka och uppdatera kunskap inom demens området för att säkerställa att vår verksamhet håller sig i framkant.
* Samverkan och kvalitetsarbete: Leda/medverka på närverksträffar och samarbetsforum.KvalifikationerKvalifikationer
* Utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel (Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande)
* Examensbevis från eftergymnasial utbildning omfattande minst 200YH eller minst 60 HP, med tydlig inriktning mot demens
* Handledarutbildning (minimum VO-college steg 2 eller likvärdig)
* B-körkort
För tjänsten krävs även god vana av att använda datorn som arbetsredskap och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system. Mycket god svenska i tal och skrift. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Vi söker dig som är en empatisk, självgående och ansvarstagande person med förmåga att strukturera ditt arbete och driva utvecklingsarbete för kommunens äldreomsorg. Du har lätt för att anpassa din kommunikation till olika situationer och individer. Med din specialistkunskap förstår du de fackmässiga aspekterna av arbetet och strävar alltid efter att upprätthålla din kunskap för att vara en värdefull resurs för dina kollegor.
ÖVRIGT
Tjänsten omfattas av ID-kontroll.
Du som sökande måste uppvisa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis innan anställning sker.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283454". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby kommun
(org.nr 212000-0787) Arbetsplats
Vimmerby kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsrekryterare
Marie Åström Einarsson marie.astrom-einarsson@vimmerby.se 010-35 69 871 Jobbnummer
9558013