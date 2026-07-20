Specialistundersköterska, inriktning vård och omsorg av äldre
Hammarö kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Hammarö Visa alla undersköterskejobb i Hammarö
2026-07-20
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Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad specialistundersköterska med inriktning demens, som vill bidra till att skapa trygghet, struktur och hög kvalitet för både brukare och kollegor. Det är viktigt att du har ett särskilt intresse för det administrativa arbetet som säkerställer kvalité samt uppföljning av arbetet på enheten.
Detta är en ny roll på Djupängen som du har möjlighet att vara med och utveckla i dialog med enhetschef. Du blir ett viktigt stöd till enhetschefer och en nyckelperson i det operativa kvalitetsarbetet. Du får ett samordnande uppdrag där du bidrar till att stärka teamets arbetssätt och utveckling. Rollen är delad med tid både i det dagliga omsorgsarbetet och i olika administrativa och kvalitetsrelaterade uppgifter.
I din roll ingår:
• Handleda och stötta kollegor i det dagliga arbetet genom att:
• Planera och samordna det dagliga och veckovisa arbetet på enheten utifrån arbetssätt, genomförandeplaner och att checklistor används och följs upp.
• Du kommer i samråd med enhetschef ha ett övergripande ansvar för att följa upp och verka för att rutiner är aktuella och efterlevs, genomföra riskbedömningar och upprätta handlingsplaner.
• Tillsammans med kontaktperson upprätta och följa upp aktivitetsplaner för omsorgstagare.
• Stötta och följa upp arbetet med kvalitetsregister: BPSD, Senior Alert och SweDem.
• Planering av introduktion och uppföljning av nya medarbetare.
• Bidra till god kommunikation och samverkan mellan olika professioner (HSL och Rehab).
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Rak vecka, 38,25 timmar/vecka
Tillträde: Vikariat på 6 månader från november 2026, med eventuell möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska med specialistutbildning inom demens.
• Har starkt intresse för dokumentation, uppföljning och olika digitala system.
• Har starkt intresse för personcentrerad vård och förbättringsarbete.
• Trivs i en roll med både omsorgsnära arbete och administrativa arbetsuppgifter.
• Har god förmåga att strukturera, samordna och kommunicera.
• Är trygg i att handleda kollegor och bidra till teamets utveckling.
• Har ett gott bemötande och kan se olika perspektiv.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
663 31 SKOGHALL Arbetsplats
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Växel
Kommunens Kontaktcenter 054-51 50 00 Jobbnummer
10006570