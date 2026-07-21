Specialistundersköterska inom demens till Agaten Hemtjänst
Agaten Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Staffanstorp Visa alla undersköterskejobb i Staffanstorp
2026-07-21
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Är du specialistundersköterska inom demens och vill arbeta i en roll där din kompetens verkligen gör skillnad? Nu söker Agaten Hemtjänst två engagerade specialistundersköterskor som vill bidra till en trygg, personcentrerad och kvalitativ omsorg för personer med demenssjukdom.
Hos oss arbetar du både nära våra brukare och har en viktig roll i verksamhetens utveckling. Som specialistundersköterska fungerar du som demensombud och är ett stöd för dina kollegor genom handledning, kunskapsspridning och ett aktivt arbete för att utveckla demensvården.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som specialistundersköterska arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom hemtjänsten samtidigt som du använder din specialistkompetens för att stärka kvaliteten i verksamheten.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Omvårdnads- och serviceinsatser i brukarens hem.
• Att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
• Att fungera som demensombud i verksamheten.
• Att handleda och stötta kollegor i frågor som rör demenssjukdomar och bemötande.
• Att bidra till kompetensutveckling och sprida kunskap inom arbetsgruppen.
• Att samverka med sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och övriga professioner.
• Dokumentation enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner.
• Att medverka i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel och har en specialistutbildning inom demens. Du har ett genuint intresse för personer med kognitiv sjukdom och vill bidra till att utveckla demensvården.
Du är trygg i din yrkesroll, har ett gott bemötande och tycker om att dela med dig av dina kunskaper. Du ser handledning och samarbete som en naturlig del av ditt arbete och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med både brukare, anhöriga och kollegor.
Vi ser också att du har:
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• God datorvana.
• B-körkort.
Vi erbjuder
På Agaten Hemtjänst får du en roll där din specialistkompetens tas tillvara. Du blir en viktig del av vårt kvalitetsarbete och får möjlighet att påverka hur vi arbetar med personer som lever med demenssjukdom.
Vi erbjuder ett nära ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsplats där engagemang, utveckling och samarbete värderas högt.
Placeringsort: Staffanstorps kommun
Antal tjänster: 2
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Via mail
E-post: mattias.tryding@agatenhemtjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialistundersköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agaten Hemtjänst AB
(org.nr 556897-8877)
Teknikvägen 3 (visa karta
)
245 34 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Mattias Tryding mattias.tryding@agatenhemtjanst.se 0763140833 Jobbnummer
10008473