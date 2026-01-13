Specialistundersköterska Geropsykiatri Björkris vård- och omsorgsboende
2026-01-13
Vill du arbeta med ett viktigt och växande specialistområde inom vården? Vi söker en engagerad specialist undersköterska till vår geropsykiatriska avdelning .
Geropsykiatri (äldrepsykiatri) är en specialitet som fokuserar på psykiska problem hos äldre, oftast över 65 år. Arbetet innefattar även förebyggande insatser för att främja psykisk hälsa hos äldre.
Björkris vård- och omsorgsboende är det största boendet i Kungsbacka kommun och är ett modernt boende med 120 lägenheter och stod färdigställt våren 2023. Hos oss finns Kungsbackas geropsykiatriska avdelning. På Björkris skapar vi en trygg och hemlik miljö för våra hyresgäster. Med kort avstånd till pendeln och bara 20 minuter från Göteborg är det en perfekt arbetsplats för dig som vill kombinera professionell utveckling med goda kommunikationer.
Rollen som Specialistundersköterska hos oss
Som specialistundersköterska hos oss kommer du arbeta enligt uppdragsbeskrivning för undersköterska där du kommer var mycket i kärnverksamheten och möta människor med olika behov inom geropsykiatri och demens. Utöver detta ingår också följande arbetsuppgifter:
- Driva arbete med BPSD
- Initiera, driva och genomföra kvalitéts och verksamhetsförbättringar.
- Stödja chef i utveckling av verksamheten utifrån enhetens behov.
- Vara stödfunktion inom specifika områden såsom demens, geropsykiatri.
- Stödja och introducera nya medarbetare/kollegor.
- Vara handledare (huvudhandledare)
- Bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt.
- Samverkan internt och externt.
Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du är självgående, ansvarstagande och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad undersköterska
- är utbildad specialistundersköterska om 200 yrkeshögskolepoäng alternativt 60 högskolepoäng
- har starka färdigheter i att hantera digitala medel
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/vard--och-omsorgsboende/bjorkris-vard--och-omsorgsboendehttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en fast anställning som specialistundersköterska på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Observera att det ingår kvälls- och helgarbete i ditt schema.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 27 januari Urval och intervju sker löpande men vi är lediga under jul och nyår så återkoppling kan ske efter den 12 januari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning. Denna rekryteringsprocess innefattar flera moment såsom kapacitets- och personlighetstester samt arbetsprov.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
