Specialistundersköterska demens till Snälltågsvägen
Kristianstads kommun / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2026-06-25
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
er).
Hos oss är målet att kunderna känner trygghet, delaktighet och blir bemötta utifrån deras förutsättningar, önskemål och behov.
Snälltågsvägen är ett LSS-boende för personer med demensdiagnos och/eller personer med kognitiv svikt. Här finns 10 lägenheter anpassade utifrån kundernas behov. Här arbetar personal dygnet runt i syfte att stötta kunderna i deras vardag. Personalen har ett nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Våra kunder har ett stort behov av omvårdnad.
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Förutom det ordinarie undersköterskeuppdraget ingår i din roll som specialistundersköterska att handleda och vägleda dina kollegor i omvårdnadssituationer, bemötande och förhållningssätt utifrån personcentrerad vård och omsorg kring personer som drabbats av demenssjukdom.
Du kommer att medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete både på enhetsnivå och mer övergripande inom området demens och ge kollegorna stöd genom verktyg att bemöta personer som drabbats av demenssjukdom.
Relation, kommunikation, symtomkontroll, teamsamverkan om anhörigstöd är centrala grepp för att utveckla samarbetet med HSV-organisationen och stärka kompetensen kring kunden.
I arbetet ingår att du kontinuerligt uppdaterar dig kring pedagogik och evidensbaserad kunskap. I ditt uppdrag ingår även att vid behov ge stöd och handledning till kollegor på annan enhet.
Vem söker vi?
Vi vill att du har undersköterskeutbildning med specialistinriktning demens. Du behöver ha erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom. Har du erfarenhet av handledning och utbildning är det meriterande. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i ditt arbete krävs god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har datorvana och hanterar IT-baserade system.
För att lyckas i rollen är du en social och serviceinriktad person som kan vara flexibel och stresstålig i de situationer som kan uppstå i arbetet. Vi vill att du främjar en god arbetsmiljö och finner lösningar i vardagen. Du kan motivera och entusiasmera och har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Vidare har du förmåga att självständigt planera och strukturera arbetet samtidigt som du respekterar fattade beslut. Vi vill att du är noggrann, engagerad och ansvarstagande i det arbete du utför. Uppdraget kräver att du är pedagogisk, har god samarbetsförmåga och har lätt att skapa förtroende och goda relationer.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-25Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Enhet 26 socialpsykiatri Kontakt
Enhetschef
Rebecca Lundström 044-13 25 98 Jobbnummer
9978430