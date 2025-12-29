Specialisttandvården söker tandsköterskor för spännande uppdrag!
2025-12-29
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om arbetet
Vi kan nu erbjuda två tjänster med olika placeringsorter.
Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av.
Tandsköterska/sektionsstöd Varberg
Hos oss får du en spännande och varierad roll där du, utöver det kliniska arbetet som tandsköterska, har ett huvudansvar för den dagliga bemanningen och planeringen på kliniken i nära samarbete med avdelningschefen. Som sektionsstöd ser du till att arbetet flyter på och planerar bemanningen vid exempelvis semestrar och andra frånvaroperioder. Planering och bemanning görs i Tessa.
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera patientarbete med koordination och struktur, och som vill bidra till en välfungerande klinikmiljö.
Du blir en del av ett kompetent team med flera tandsköterskekollegor och arbetar tillsammans med tandläkare inom olika specialistområden: orofacial medicin (OFM), pedodonti, endodonti och parodontologi.
Hos oss möter du patienter med varierande vårdbehov och får arbeta inom ett brett behandlingspanorama - perfekt för dig som gillar omväxling och utveckling i yrket!
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter som tandsköterska och i rollen som sektionsstöd ingår schemaläggning och planering
Tandsköterska protetik/parodontologi Halmstad
Som tandsköterska på Specialisttandvården Halmstad arbetar du tillsammans med tandsköterskor, tandhygienister, medicinska sekreterare och tandläkare inom våra olika specialiteter. Inriktningen på denna tjänst är företrädesvis protetik och parodontologi. Hos oss träffar du patienter med olika vårdbehov och du arbetar inom ett brett behandlingspanorama.
Som tandsköterska på parodontologiavdelningen assisterar du både på mottagning och operation. Administrativa uppgifter, självständigt patientarbete samt andra klinikgemensamma ansvarsområden en självklar del i ditt arbete. Vi erbjuder omfattande tandvårdsbehandlingar, inklusive traditionella parodontalbehandlingar, bettrehabilitering, kirurgiska ingrepp så som bentransplantation, implantatoperationer mm.
Som tandsköterska på protetikavdelningen assisterar du på mottagningen där vi arbetar med både större och mindre protetiska behandlingar. Du blir en viktig del av ett team som skapar funktionella och estetiska lösningar för våra patienter - allt från enstaka kronor till omfattande bettrehabiliteringar som gör skillnad för patienternas livskvalitet. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med modern utrustning, varierade arbetsuppgifter och goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss värdesätter vi samarbete, engagemang och ett gott bemötande - både mot patienter och kollegor.
Specialisttandvården har ett länsövergripande ansvar med verksamhet vid sjukhusen i Halmstad och Varberg. Vi bedriver behandling av patienter remitterade till oss från övriga verksamheter inom sjukhuset samt från privata och offentliga vårdgivare. På specialisttandvården bedrivs specialistutbildning och efterutbildning av tandläkare samt utbildning för tandhygienister och tandsköterskor. Forskning och utveckling ses som en viktig del av verksamheten. På kliniken i Varberg finns fyra behandlingsrum, steril, reception och utrustning lustgas/narkos. På kliniken i Halmstad finns sjutton behandlingsrum, fyra operationssalar, en särskild enhet för käk- och ansiktsröntgen med fem lab, sterilenhet och reception. Patientadministrationen sker i Cosmic och Carita.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tandsköterskeexamen och gärna några års yrkeserfarenhet. Du som söker bör vara trygg i din yrkesroll samt ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner.
Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi ser att du har god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad i ditt sätt samt drivs av att tänka i termer av förbättringar och utveckling. Du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och professionellt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi planerar att hålla intervjuer tisdag 3/2 i Halmstad och onsdag 4/2 i Varberg.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands Sjukhus, Specialisttandvården Halmstad och Varberg Kontakt
Irsa Hurtic, Avdelningschef 035-134082 Jobbnummer
9664366