Specialisttandvården Region Blekinge söker röntgenolog
, Ronneby
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Folktandvården Blekinge med drygt 300 medarbetare är en del av Region Blekinge. Vi har 11 allmäntandvårdskliniker i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.
Vår vision är "Frisk mun för alla". Det innebär att Folktandvården Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare - för fler friska munnar.Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
Vi är ca 70 medarbetare inom specialisttandvården i Blekinge och finns i båda Karlshamn och Karlskrona.
Odontologisk radiologi har sin verksamhet på Blekingesjukhuset Karlskrona tillsammans med övriga specialiteter, förutom ortodonti som ligger i egna lokaler. Från sommaren kommer även en ny klinik på sjukhuset i Karlshamn att vara klar och där kommer ytterligare en CBCT att finnas som del av vår röntgenavdelning
Om jobbet
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter inom odontologisk radiologi. Remisser och konsultationsfrågor kommer huvudsakligen från tandvården men även övriga hälso- och sjukvården. Det ingår även ansvar som radiologisk ledningsfunktion, deltagande i utvecklingsarbete och kvalitetsarbete samt ansvar för vår röntgenhandbok i samarbete med sjukhusfysiker och strålskyddsingenjör.
Som alla specialister hos oss är du en del av olika utbildningsinsatser mot tandvården och till viss del hälso- och sjukvården.
Vi ser en fördel av att vara en mindre Region i många frågor, men vi ser ett stort värde och fördel med samarbete över regiongränserna. Vi har därför ett starkt samarbete med främst Region Kronoberg men även med andra Regioner och avser att utveckla detta ännu mer.
Om dig
Vi söker dig som är en engagerad, positiv och empatisk specialist i odontologisk radiologi som gillar att samarbete och dela med dig av dina kunskaper. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
