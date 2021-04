Specialisttandläkare Pedodonti till Folktandvården Skåne, Malmö - Folktandvården Skåne AB - Tandläkarjobb i Malmö

Folktandvården Skåne AB / Tandläkarjobb / Malmö2021-04-08JOBBA FÖR LEENDEN!Vi på Folktandvården Skåne arbetar för att alla skåningar ska vara stolta över sina leenden. Med nästan 1 500 medarbetare på ett 60-tal kliniker runt om i Skåne är vi en stor kraft. Som också har kraft att satsa på dig.Vill du vara med på en fantastisk resa mot framtidens tandvård och göra skillnad? Motiveras du lite extra av förändringar och nya arbetssätt? Just nu söker vi dig som är specialisttandläkare i Pedodonti till vår integrerade allmän- och specialisttandvårdsklinik i Malmö på Spårvägsgatan. På Folktandvården Skåne vet vi att människor som drivs av ett genuint intresse blir bäst på det de gör. Därför letar vi efter dig med ett genuint intresse för att möta barn och ungdomar i behov av specialisttandvård, som vill fortsätta utvecklas inom området tillsammans med oss!För att möta ett ökat ohälsotal hos barn satsar vi på att utveckla vår barn- och ungdomstandvård. Genom att samla allmäntandvård, pedodonti och vårt koncept Tandborsten under ett och samma tak, vill vi skapa ett framtida barncentrum. Vi erbjuder en multidisciplinär arbetsplats med aktivt erfarenhetsutbyte mellan specialister och allmäntandläkare samt möjlighet till forskning, vidareutveckling och samarbete med erfarna kollegor. Kliniken ligger centralt vid Södervärn och med goda pendlingsmöjligheter.Med många kollegor blir du en del av en stor gemenskap och hos oss kan du se fram emot en varierad vardag. Vi eftersträvar mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet.2021-04-08Som specialisttandläkare i pedodonti blir ditt huvudansvar att undersöka, ställa diagnos på och behandla patienter efter remiss. Du är rådgivare till allmäntandläkare samt andra behandlare. Du arbetar tillsammans med andra specialiteter och allmäntandvården, något som ger dig unika möjligheter till utveckling och fördjupad kunskap. I arbetsuppgifterna ingår möjligheten till forskning, utveckling och utbildning.Patientsäkerhet och kvalitet i tandvården är fokus i vårt arbete. Vi värdesätter god service och ett gott bemötande och en viktig del i ditt arbete är skapa trygghet och delaktighet i behandling.Hos oss finns många framstående kollegor med lång erfarenhet som arbetar tillsammans för en specialisttandvård i framkant och du är en nyckelperson för både specialist- och allmäntandvård. Som pedodontist hos oss får du arbeta med hela kompetensen för en pedodontist, både med inneliggande svårt sjuka barn, narkosbehandling och remitterade patienter på klinik. Du får arbeta på toppen av din kompetens och ditt uppdrag gör skillnad.Du har ett stort engagemang för ditt arbete. Att arbeta med barn är stimulerande, mycket berikande och kan även vara utmanande.Vi söker dig som:har svensk legitimation som tandläkare och bevis om specialistkompetens inom pedodontihar kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala.är driven och vill göra det lilla extra för pedodontiverksamheten.vill bidra till Folktandvården Skånes fortsatta utveckling.har en hög känsla för kvalitet och som person är du engagerad och driven.För att briljera i rollen tror vi att du har några års arbetslivserfarenhet som specialisttandläkare i pedodonti och vi ser det som meriterande om du har arbetat med verksamhetssystemet Carita.Vi värdesätter din goda samarbetsförmåga och för att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra kärnvärden: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.Har vi övertygat dig om att bli en del av vårt team? Vi hoppas det! Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTFolktandvården Skåne är Skånes största tandvårdsföretag med över en miljon kundbesök varje år. Vi finns på 44 orter runt om i Skåne med kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.Folktandvården Skåne ska bli kunskapsdrivande! Vi satsar på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. På Leendecentralen - vårt Centrum för munhälsa i Lund finns företagsledning, specialist- och allmäntandvårdsklinik samt forskning & utveckling samlat under ett tak. Leendecentralens kunskapsarena ger alla Folktandvården Skånes medarbetare tillgång till bästa tänkbara förutsättningar för kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Allt för att vi ska kunna erbjuda framtidens tandvård åt skåningarna.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att bli aktuellt. Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag! .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-16Folktandvården Skåne AB5678210