Specialisttandläkare parodontologi Göteborg
Västra Götalandsregionen / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2026-01-16
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!Publiceringsdatum2026-01-16Beskrivning
Specialistkliniken för Parodontologi är en remissinstans för behandling av sjukdomstillstånd kring tänder och implantat.
Kliniken bedriver specialistutbildning för tandläkare och samtliga medarbetare deltar utifrån sin kompetens i den kliniska handledningen.
Kliniska auskultationer av tandhygienister och tandläkare från Västra Götalandsregionen är en naturlig del av den kliniska vardagen. Kliniken deltar i ett flertal kliniska forskningsprojekt.
Kliniken har ett 30-tal medarbetare och 13 behandlingsrum på Odontologen. Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som specialisttandläkare ingår kliniskt arbete, utbildning av specialisttandläkare och undervisning inom grundutbildningsprogrammet för tandläkare. Konsultationer och utbildningsaktiviteter i allmäntandvården hör också till tjänsten.Kvalifikationer
Specialisttandläkare inom parodontologi
God klinisk erfarenhet
Vetenskapliga arbeten och undervisningserfarenhet är meriterande
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet som för oss betyder att du är starkt engagerad i ämnet, ödmjuk och har lätt för att samarbeta med både interna och externa kunder och kollegor. Du skall vara en god kommunikatör, lyssna in och förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning. Intervjuer planeras 16 och 23 februari.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
