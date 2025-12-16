Specialisttandläkare Ortodonti - Smile Kristianstad
Colosseum Smile AB / Tandläkarjobb / Kristianstad Visa alla tandläkarjobb i Kristianstad
2025-12-16
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Colosseum Smile AB i Kristianstad
, Hässleholm
, Lund
, Ystad
, Landskrona
eller i hela Sverige
Var med och skapa Sveriges bästa tandvård tillsammans med oss!
Vi på Smile Kristianstad söker nu en engagerad och trygg Ortodontist till vårt kompetenta team. Som Ortodontist hos oss blir du en del av Smiles nationella specialistnätverk, där kollegor från hela landet regelbundet utbyter erfarenheter, diskuterar kliniska frågeställningar och utvecklar verksamheten tillsammans.
Smile Kristianstad är en mindre klinik med familjär stämning, där du arbetar självständigt i din specialistroll inom Ortodonti, men samtidigt har ett nära samarbete med både allmäntandläkare och specialistkollegor inom Smile-nätverket. På kliniken finns även Niklas, vår erfarne Endodontist - vilket ger goda möjligheter till tvärprofessionellt samarbete och kollegialt stöd, på klinik samt i Smile i stort.
Vilka är Smile?
Hos oss får du chansen att vara med och skapa Sveriges bästa tandvård. Här får du gehör för dina tankar och idéer - i teamet, på kliniken och i hela Smile. Vi erbjuder en hälsosam och trygg arbetsmiljö där varje medarbetare får möjligheten att växa. Vi sätter kvaliteten och patientens behov i fokus genom utbildning och personlig utveckling.
Sveriges största privata tandvårdskedja - det är viktigt för oss att finnas tillgängliga för våra patienter i hela landet - inte begränsa oss till varken små- eller storstad.
Över 65 kliniker och 1100 medarbetare. Här får du bli en del av ett stort nätverk och vår bredd ger stora möjligheter för både utbildning och personlig utveckling.
Collaboration, Care & Entrepreneurship - vår värdegrund.
Vår vision - friska leenden i hela Sverige! Här siktar Smile på att verka för friska patienter i hela landet.
Tillsammans med våra systerorganisationer inom Colosseum Dental Group erbjuder vi tandvård för fler än 3 miljoner patienter i 11 länder i Europa.
Att arbeta som Specialisttandläkare inom Ortodonti hos Smile Tandvård
Vår ambition är att erbjuda tandvård av högsta odontologiska kvalitet. Arbetet med kvalitetsutveckling är centralt i vår verksamhet, och vi investerar i utbildning, modern utrustning och kompetensutbyte för att säkerställa en vård i framkant. Smile Tandvård har en hög andel specialister inom olika områden, och våra kliniker är noggrant utvalda utifrån odontologisk kvalitet, värderingar och ambitioner. Här blir du en del av ett starkt och engagerat team - både lokalt och inom Smile som helhet.
Som Ortodontist är du teamets specialist och ansvarar för att vården bedrivs patientsäkert, evidensbaserat och med hög kvalitet. I nära samarbete med våra ortodontiassistenter erbjuder du hälsofrämjande tandvård för patienter i alla åldrar. Du deltar aktivt i klinikens multidisciplinära patientarbete, ansvarar för remissbedömningar och prioriteringar, samt bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra ortodontiverksamheten inom Smile.
Vem söker vi?
Smile Tandvårds framgång bygger på våra medarbetares kompetens och professionalism. Vi söker därför en strukturerad och ansvarstagande Ortodontist med hög yrkesmässig integritet och ett starkt engagemang för både kvalitet och patientsäkerhet.
Du har förmåga att arbeta självständigt, men samarbetar effektivt i tvärprofessionella team och bidrar till en välfungerande verksamhet. Du trivs i en miljö som präglas av utveckling, hög standard och tydliga processer.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare med specialistlegitimation inom ortodonti
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100%, vi är öppna för dialog om annan önskad tjänstgöringsgrad. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag.
Ansökan och frågor
Vill du också vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa tandvård? Då tror vi att den här tjänsten kan vara något för dig! Du skickar in din ansökan genom vårt ansökningsformulär, så återkommer vi till dig via mail eller telefon för återkoppling så snart vi har möjlighet.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss:
Platschef: Pia Canaki: pia.canaki@smile.se
, 070 273 80 31
Regionchef: Sara Magnusson: sara.magnusson@smile.se
, 070 877 12 05
Rekryterare: Jessica Ivarsson: jessica.ivarsson@smile.se
, 073 511 90 95
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Därför kan vi komma att använda oss av arbetspsykologiska tester framåt i processen. Vi tillämpar även kompetensbaserade intervjuer och bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Här på vår karriärsida kan du läsa mer om vår kompetensbaserade rekryteringsprocess. I rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroll via Verifiera i samband med referenstagning. Vi genomför även kontroll av legitimation samt en IVO-kontroll.
Smiles erbjudande
Odontologi - kärnan i allt vi gör! Här erbjuder vi dig en arbetsplats med odontologi och kvalité som kärna i vår kultur med stark gemenskap.
Vill du ta del av medarbetarberättelser och lära känna några av våra stjärnor? Läs mer HÄR.
Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Därför är vi stolta över att ha fått ta emot utmärkelserna Årets Karriärföretag samt Great Place to Work.
Hos oss är utveckling A & O. Vi är stolta över de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter vi erbjuder våra medarbetare. Läs mer HÄR.
Självklart goda villkor och förmåner. Läs mer om vårt erbjudande HÄR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Colosseum Smile AB
(org.nr 556689-2864), http://www.smile.se Arbetsplats
Smile Tandvård Kontakt
Jessica Ivarsson jessica.ivarsson@smile.se +4673 511 90 95 Jobbnummer
9647258