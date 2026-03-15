Specialisttandläkare oral kirurgi sökes till kliniker i Stockholmsregionen
2026-03-15
Våra uppdragsgivare är väletablerade kliniker och specialistverksamheter där du blir en viktig del av teamet kring patienter med mer avancerade vårdbehov. Här möter du ett brett spektrum av kirurgiska behandlingar och får arbeta nära andra odontologiska och medicinska specialiteter.Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Diagnostik och kirurgisk behandling av sjukdomar och skador i munhåla, käkar och ansikte
Dentoalveolär kirurgi, implantatkirurgi samt borttagning av komplicerade tänder och visdomständer
Handläggning av traumafall och mer komplexa infektionstillstånd
Samarbete med remitterande tandläkare, läkare och övriga specialister
Dokumentation och uppföljning enligt klinikens rutinerKvalifikationer
Svensk legitimation som tandläkare
Socialstyrelsens bevis om specialistkompetens i oral kirurgi/käkkirurgi
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Trygg i din specialistroll, med hög kvalitet i kliniskt arbete och ett professionellt bemötande
Kunden erbjuder
Direktanställning med lön enligt överenskommelse
Kollektivavtal och förmåner enligt klinikens villkor
Ett stimulerande specialistflöde med varierande patientfall
Kompetenta kollegor, möjlighet till multidisciplinärt samarbete och kontinuerlig kompetensutveckling
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholmsregionen
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: hej@kronanrekrytering.se
