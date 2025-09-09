Specialisttandläkare inom ortodonti till Aqua Dental Örebro
2025-09-09
Hej blivande tandläkar-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel,fördelat på 39 kliniker, fyra tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som specialisttandläkare på Aqua Dental Örebro blir du en viktig del av ett engagerat och kunnigt team. Här arbetar vi tillsammans för att ge våra patienter tandvård av högsta kvalitet och för att fortsätta utveckla svensk tandvård. På kliniken erbjuds tandvård inom en stor bredd av områden, från allmän tandvård till estetisk- och specialisttandvård.
Vår klinik i Örebro är nu godkänd som leverantör av regionfinansierad ortodonti för barn och vuxna, vilket innebär att du i denna roll huvudsakligen kommer att arbeta med detta uppdrag. Du blir en central del i att bygga upp och utveckla vår ortodontiverksamhet i Örebro, tillsammans med ett engagerat team och med stöd av vårt interna nätverk av erfarna ortodontister från hela Aqua Dental-organisationen.
Du kommer ha möjlighet att påverka din arbetsdag och jobba i en arbetsmiljö där du delar erfarenheter med dina kollegor för att tillsammans utveckla verksamheten framåt. Du ska även ha ett driv och rätt inställning för att säkerställa att dina patienter får det bästa möjliga bemötandet och vård av högsta kvalitet. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som specialisttandläkare inom ortodonti.
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Denna tjänst är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 30 september 2025.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till ansvarig klinikchef Jenny Wiik, jenny.wiik@aquadental.se
.
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://www.aquadental.se Arbetsplats
Aqua Dental Kontakt
Jenny Wiik jenny.wiik@aquadental.se Jobbnummer
9500238