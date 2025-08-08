Specialisttandläkare i pedodonti till Tandvårdenskompetenscentrum Luleå
Region Norrbotten / Tandläkarjobb / Luleå Visa alla tandläkarjobb i Luleå
2025-08-08
Vill du vara med och forma framtidens specialisttandvård för barn och unga?
Tandvårdens kompetenscentrum söker nu en engagerad och erfaren specialisttandläkare i pedodonti som vill arbeta i ett dynamiskt och kunskapsrikt team. Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig i ditt specialistområde tillsammans med kollegor från samtliga odontologiska specialiteter - alla samlade under ett och samma tak. På kliniken finns redan en specialist i pedodonti samt en allmäntandläkare med särskilt intresse för området, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete, utveckling och kontinuitet i vården.
Arbetet omfattar även narkostandvård och konsultverksamhet ute i länet, vilket ger en varierad och stimulerande arbetsvardag. Vi ser dessutom gärna att du har intresse för forskning - hos oss finns goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med vetenskaplig utveckling.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad specialisttandläkare inom pedondonti, meriterande om du har erfarenhet av narkostandvård. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som person värderar du och ser nyttan av samarbete med andra samt kan anpassa sig till andra. Du har en helhetssyn och tar hänsyn till det större perspektivet, vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram.
Det här får du arbeta med
Som specialisttandläkare i pedodonti hos oss får du arbeta med ett brett spektrum av uppdrag. Du ansvarar för behandling av inremitterade patienter med varierande och ofta komplexa vårdbehov, där både medicinska och psykosociala faktorer kan spela in. Behandlingarna sker både i vanlig klinikmiljö och under narkos.
Du kommer även att ha en viktig roll i att stödja och utbilda allmäntandvården genom konsultationer och handledning, både på plats och ute i länet. Samverkan med sjukvården är också en del av uppdraget, särskilt i ärenden som kräver tvärprofessionell kompetens.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
072-716 61 10
Merethe Samuelsson merethe.samuelsson@norrbotten.se Jobbnummer
9450820