Specialisttandläkare i Pedodonti till Folktandvården Östergötland
Region Östergötland / Tandläkarjobb / Norrköping Visa alla tandläkarjobb i Norrköping
2025-10-01
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
Nu utvecklar och stärker vi specialisttandvården inom Folktandvården Östergötland.
Du som är specialisttandläkare och vill bygga på din profession har nu möjligheten att bli en viktig medarbetare hos oss. Välkommen att söka!
Vårt erbjudande
Vi är en organisation med fokus på framtid, hållbarhet och jämlik munhälsa. Vi bedriver utvecklingsarbeten och omformar våra arbetssätt för att klara framtidens krav på tandvården, samtidigt som vi själva får en hållbar arbetsmiljö och ett yrke där vi kan utvecklas hela livet.
Vi har ett tjugotal allmäntandvårdskliniker med varierande vårdpanorama och bedriver länsövergripande specialisttandvård inom specialiteterna bettfysiologi, endodonti, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Vi arbetar aktivt med forskning i samverkan med odontologiska fakulteter och Linköpings universitet, erbjuder ST-utbildningar och arbetar med odontologisk kvalitetsutveckling.
Genom ett riktigt nära samarbete inom och mellan specialist- och allmäntandvården stöttar och lär vi av varandra i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Om du vill nå långt så finns vi bakom dig.
Dina arbetsuppgifter
Som specialisttandläkare i pedodonti arbetar du inom pedodontins hela behandlingspanorama. Du behandlar patienter som kräver multidisciplinärt omhändertagande, ger konsultationer till dina kollegor inom allmäntandvården och medverkar i utbildning.
Att bidra till klinikens fortlöpande utvecklingsarbete och att bedriva fortbildning i kombination med klinisk handledning är också en del av din vardag. För den som vill finns goda möjligheter att bedriva forskning och utvecklingsarbeten.
Arbetsgrupp
Vid centrum för ortodonti/pedodonti bedriver vi specialisttandvård för barn och unga samt utbildning och forskning inom de odontologiska specialiteterna ortodonti och pedodonti. Verksamheten är länsövergripande och vi har verksamheter i Norrköping, Linköping och Motala. Våra medarbetare är specialisttandläkare, ortodontiassistenter, tandsköterskor, tandhygienister, tandtekniker och vårdadministratörer. Totalt arbetar cirka 60 personer hos oss inom våra tre enheter. Vi har en spännande verksamhet som är i ständig utveckling. Nytänkande och lärande är en del av vår tradition.
Om dig
Vi söker dig med svensk legitimation som tandläkare och godkänd specialistutbildning inom pedodonti. Eftersom du i arbetet kommer att kommunicera med patienter, närstående, kollegor och i vissa fall myndigheter är det viktigt att du har goda svenska språkkunskaper i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid både din kliniska kompetens och din personliga lämplighet. Vi tror att du som vi ser den odontologiska kvaliteten som basen för ditt arbete, att du möter alla människor med förståelse, respekt och omtanke och att du sätter högt värde i god service. Du underhåller kontinuerligt dina specialistkunskaper och är en kunskapsresurs för kollegor. Vi vill att du har god samarbetsförmåga, kan arbeta självständigt och tycker om att utvecklas i ditt arbete.
Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet inom specialiteten pedodonti och vi välkomnar även dig som nyligen blivit färdig med din specialistutbildning. ST-tandläkare i slutet av utbildning är också välkomna att söka.
Ansökan och anställning
Välkommen med din ansökan senast den 23 oktober 2025. Urvalet sköts löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt. För kännedom planerar vi att hålla intervjuerna fredagen den 7 november.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Individuella löner tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Centrum för Ortodonti/Pedodonti Norrköping Kontakt
Christine Fältmars, Klinikchef 010-1044968 Jobbnummer
9534898