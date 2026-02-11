Specialisttandläkare i parodontologi - Colosseum Specialisttandvård
Colosseum Smile AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Colosseum Smile AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Colosseum Specialisttandvård är en ledande aktör inom specialisttandvård i Sverige och erbjuder högkvalitativ vård inom flera odontologiska specialiteter. Sedan början av 1990-talet har vi bedrivit specialisttandvård med starkt fokus på kvalitet, samarbete och patientupplevelse.
Hos oss arbetar idag flera specialisttandläkare inom käkkirurgi, oral protetik, endodonti, parodontologi, bettfysiologi och odontologisk radiologi i nära samarbete för att erbjuda patienter och remittenter ett komplett specialistutbud.
Vi fortsätter nu att växa och söker därför en specialisttandläkare inom parodontologi som vill bli en del av vår verksamhet.
Att arbeta hos Colosseum Specialisttandvård
Colosseum Specialisttandvård har kliniker i Västerås, Uppsala och Stockholm, och erbjuder specialisttandvård inom flera specialiteter. Vi tar årligen emot ett stort antal remisser och samarbetar med flera hundra allmäntandläkare. Vår verksamhet präglas av hög klinisk kvalitet, modern teknik och ett starkt fokus på långsiktiga samarbeten och goda behandlingsresultat.
Hos oss arbetar specialisttandläkare, tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i nära samarbete. Vi värdesätter en prestigelös arbetsmiljö där kunskapsutbyte, samarbete och patientfokus står i centrum.
Som parodontolog hos oss arbetar du med hela bredden inom parodontologisk behandling och rehabilitering, i nära samverkan med övriga specialiteter. Tjänsten ger stor professionell frihet och möjlighet att påverka både arbetssätt och utveckling framåt.
Vem söker vi?
Våra medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför är din inställning och personlighet A & O för oss. Vi ser att du älskar service, precis som vi gör och drivs av att leverera den mest högkvalitativa vården till dina patienter. Hos oss finns ingen prestige, vi hjälps åt. Vi tror att även du som söker till oss drivs av att verka i en organisation där samarbete, prestigelöshet och framåtanda präglar din vardag.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Har svensk tandläkarlegitimation och godkänd specialistutbildning i parodontologi
Har erfarenhet av avancerad parodontal behandling och implantatrelaterad vård
Arbetar självständigt samtidigt som du värdesätter teamarbete
Har ett professionellt och tryggt patientbemötande
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Anställningsform och tillträde
Anställningsform och tjänstgöringsgrad kan anpassas enligt överenskommelse. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi är öppna för dialog kring placering inom Colosseum Specialisttandvårds verksamheter.
Ansökan och frågor
Urval och intervjuer sker löpande. Du är välkommen att skicka in din ansökan via vårt digitala ansökningsformulär. Vi tillämpar en CV-lös rekryteringsprocess, vilket innebär att ansökan kan skickas in även utan CV.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Pernilla Åhlander Rekryterande chef, Colosseum Specialisttandvård pernilla.ahlander@cstv.se
| 070-575 20 65
eller
Jessica Ivarsson Rekryteringsansvarig, Smile Tandvård jessica.ivarsson@smile.se
| 073-511 90 95
Vilka är Colosseum Specialisttandvård?
Colosseum Specialisttandvård har kliniker i Västerås, Uppsala och Stockholm, och erbjuder specialisttandvård inom flera specialiteter. Colosseum Specialisttandvård ägs delvis av Smile Tandvård som är Sveriges ledande tandvårdskedja, som i sin tur är en del av Colosseum Dental Group är en ledande europeisk tandvårdsleverantör som driver mer än 550 moderna, välutrustade kliniker och 50 labb på elva europeiska marknader. Nästan 10 000 skickliga tandläkare utför behandlingar av hög kvalitet som täcker alla specialiteter och strävar efter utmärkt patientvård. Vi strävar ständigt efter att arbeta i linje med våra värderingar: Collaboration, Care och Entrepreneurship. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7194176-1837474". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Colosseum Smile AB
(org.nr 556689-2864), https://karriar.smile.se
Colosseum Specialisttandvård (visa karta
)
114 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Smile Tandvård Jobbnummer
9737632