Specialisttandläkare i paradontologi till Folktandvården Östergötland
Region Östergötland / Tandläkarjobb / Linköping Visa alla tandläkarjobb i Linköping
2026-01-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Nu utvecklar och stärker vi specialisttandvården inom Folktandvården Östergötland.
Du som är specialisttandläkare och vill bygga på din profession har nu möjligheten att bli en viktig medarbetare hos oss. Vi söker just nu en specialisttandläkare i paradontologi. Välkommen att söka!
Vårt erbjudande
Nu har du chansen att bli en del av specialisttandvården i Folktandvården Östergötland. Som tandvårdssveriges första universitetssjukvårdsenhet har vi hög klinisk och akademisk kompetens liksom ett starkt fokus på forskning, innovation och utbildning. Samarbete och samverkan är vårt signum, såväl inom organisationen som med universitet och andra regioner.
Vi är en organisation med fokus på framtid, hållbarhet och jämlik munhälsa. Vi bedriver utvecklingsarbeten och omformar våra arbetssätt för att klara framtidens krav på tandvården, samtidigt som vi själva får en hållbar arbetsmiljö och ett yrke där vi kan utvecklas hela livet.
Vi har ett tjugotal allmäntandvårdskliniker med varierande vårdpanorama och bedriver länsövergripande specialisttandvård inom specialiteterna bettfysiologi, endodonti, oral protetik, orofacial medicin,ortodonti, parodontologi och pedodonti. Vi arbetar aktivt med forskning i samverkan med odontologiska fakulteter och Linköpings universitet, erbjuder ST-utbildningar och arbetar med odontologisk kvalitetsutveckling.
Genom ett riktigt nära samarbete inom och mellan specialist- och allmäntandvården stöttar och lär vi av varandra i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Om du vill nå långt så finns vi bakom dig.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Hos oss har du möjlighet att arbeta som specialisttandläkare i parodontologi. I tjänsten ingår kliniskt arbete inom specialiteten, men också att bedriva fortbildning och konsultationsverksamhet samt att kliniskt handleda vid behov. För den som vill finns goda möjligheter att bedriva forskning och utvecklingsarbeten.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får arbeta och utvecklas i samarbete med erfarna kollegor. Centrum för oral rehabilitering bedriver specialisttandvård, utbildning och forskning och du blir delaktig i det nära samarbetet mellan specialiteterna bettfysiologi, oral protetik och endodonti.
Placeringsort i Linköping med viss tjänstgöring i Norrköping.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med godkänd specialistutbildning inom parodontologi. Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet inom specialiteten, men vi välkomnar även dig som nyligen blivit färdig med din specialistutbildning. Eftersom du i arbetet kommer att kommunicera med patienter, närstående, kollegor och i vissa fall myndigheter är det viktigt att du har goda svenska språkkunskaper i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid både din kliniska kompetens och din personliga lämplighet. Vi tror att du ser den odontologiska kvaliteten som basen för ditt arbete, att du möter alla människor med förståelse, respekt och omtanke och att du sätter högt värde i god service. Du underhåller kontinuerligt dina specialistkunskaper och är en kunskapsresurs för kollegor. Vi vill att du har god samarbetsförmåga, kan arbeta självständigt och tycker om att utvecklas i ditt arbete.
Ansökan och anställning
Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2026. Urvalet sker löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Individuella löner tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/35". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Centrum för Oral Rehabilitering Linköping Kontakt
Yvonne Lilja yvonne.lilja@regionostergotland.se 010-1038855 Jobbnummer
9674837