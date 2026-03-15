Specialisttandläkare endodonti sökes till kliniker i Stockholm
2026-03-15
Vi söker flera legitimerade endodontister till direktanställning hos våra kunder i Stockholmsregionen.
Vi samarbetar med väletablerade tandvårdskliniker i Stockholm som nu förstärker sina specialistteam. Du arbetar i en professionell miljö där din specialistkompetens verkligen gör skillnad - för patienter, kollegor och klinikens långsiktiga utveckling.Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Utredning, diagnos och behandling av sjukdomar i tandpulpa och periapikala vävnader
Rotfyllningar och rotspetsoperationer på remiss från allmäntandläkare
Bedömning och behandling av tandtrauma
Samverkan med remitterande tandläkare och övriga specialister
Dokumentation i journalsystem enligt gällande rutinerKvalifikationer
Svensk legitimation som tandläkare
Socialstyrelsen bevis om specialistkompetens i endodonti
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Trygg i din specialistroll, noggrann och med ett professionellt patientbemötande
Kund erbjuder
Direktanställning med lön enligt överenskommelse
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
En arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och har möjlighet att påverka ditt eget arbete
Engagerade kollegor och ett stöttande team där samarbete och trivsel prioriteras
Kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet att växa i din specialistroll
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholmsregionen
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - vi arbetar med löpande urval! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: hej@kronanrekrytering.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrapped Studio AB
(org.nr 559365-5847)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Kronan Rekrytering
9798133