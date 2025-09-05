Specialistskötare/behandlingsassistent sökes till Självskadeenheten!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Självskadeenheten på Östra sjukhuset har i uppdrag att bedriva nationell högspecialiseradvård för patienter med svårbehandlat självskadebeteende.
Patienterna kommer till enheten från hela landet genom planerade inläggningar via remiss. All vård bygger på frivillighet och vilja till förändring.
På avdelningen erbjuds patienterna psykoterapeutisk behandling anpassat efter individuella behov och kognitiv funktionsförmåga. Behandlingstiden sträcker sig mellan18-24 veckor där patienterna har tillgång till ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, psykologer, skötare, behandlingsassistenter, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. Brukarmedverkan i skilda former är en integrerad del av avdelningens arbete, bland annat i form av peer support.
Vårdprocessen genomsyras av dialektisk beteendeterapi (DBT) och är förlagd i en miljöterapeutiskt kontext. Utöver den inneliggande behandlingen arbetar vi även med utåtriktade insatser så som konsultation till behandlare, utbildning och handledning. Enheten bedriver forskning relaterat till patientgruppen och arbetar med kontinuerlig verksamhetsutveckling enligt vårt uppdrag.
Vad erbjuder vi?
Du kommer att erbjudas bredvidgång tillsammans med erfarna kollegor, adekvat utbildning för uppdraget liksom fortsatt kompetensutveckling och handledning. Avdelningen är den första i sitt slag i Sverige vilket innebär att det finns stora möjligheter att engagera sig i vidareutveckling av avdelningens uppdrag lika väl som i de pågående forskningsprojekten.
Vi erbjuder dig anställningstrygghet och för oss är det viktigt att du trivs på jobbet och med dina arbetskamrater. Vi vill att du ska må bra och vi erbjuder bland annat hälsofrämjande aktiviteter i anslutning till arbetet och föräldrapenningtillägg.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Utifrån DBT och DBT-Skills System som metod, arbetar du i team med övriga kollegor med att coacha, lära ut och stötta till generalisering av färdigheter. Du arbetar nära patienterna och följer dem i deras behandlingar genom att planera, organisera och genomföra olika behandlingsaktiviteter tillsammans med patienterna på och utanför avdelningen.
Utöver att du bidrar till patienternas psykoterapeutiska behandling har du också i uppgift att sköta den dagliga ruljangsen som är förknippad med en heldygnsvårdsavdelning samt somatiska omvårdnadsuppgifter så som kontroller, blodprover och såromläggningar. Vi söker nu till 2 tjänster förlagda till dag, kväll och helg med helgtjänstgöring fyra av tio helger.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad skötare alternativt behandlingsassistent.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
