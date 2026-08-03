Specialistsjuksköterskor till psykiatriavdelning 3B
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-08-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Psykiatriavdelning 3B bedriver specialistpsykiatrisk heldygnsvård för patienter med affektiva tillstånd såsom svårare depressioner, bipolära tillstånd, personlighetssyndrom och svåra ångesttillstånd.
Vi tillhör sektionen för affektiva sjukdomar som är en specialistpsykiatrisk verksamhet inom verksamhetsområde psykiatri och består av både heldygnsvård samt flera öppenvårdsmottagningar.
Vi finns i moderna lokaler där heldygnsvård, öppenvård och akutvård för psykiatri är samlade under ett och samma tak.Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
För att säkerställa vårdkvaliteten arbetar vi aktivt med att utveckla en god och attraktiv arbetsmiljö för sjuksköterskor. Det innebär att vi värdesätter och värnar sjuksköterskans autonoma yrkesutövning, har hög omvårdnadskompetens på alla ledningsnivåer inom organisationen och har ett ständigt pågående forsknings- och utvecklingsarbete inom omvårdnad. Vi ser gärna att du har intresse för forskning och undervisning i samverkan med Uppsala universitet.
Omvårdnad har en central roll i verksamheten och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla specialistsjuksköterskans roll. Att möjliggöra återhämtning och hälsa är viktiga delar av omvårdnadsarbetet på en psykiatrisk avdelning. Ett tydligt fokus på personcentrerad vård möjliggör att personers egna berättelser får forma omvårdnaden.
Tillsammans upprättar vi en vårdplan med aktuella och planerade insatser, vilka utvärderas kontinuerligt. Avdelningen har en tät och välfungerande samverkan med öppenvården, vilket borgar för trygg utskrivning med god uppföljning och behandling även efter utskrivning.
På avdelningen arbetar vi i två vårdlag där en sjuksköterska tillsammans med två undersköterskor/skötare ansvarar för hälften av patienterna på avdelningen. Som arbetsledande sjuksköterska leder du det dagliga omvårdnadsarbetet.
I slutet av varje arbetspass har vi spegling i arbetsgruppen. Vi har även omvårdnadsrond varje vecka och regelbunden handledning för omvårdnadsgruppen.
Ditt uppdrag
Som specialistsjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga specialistsjuksköterskor för att leda och utveckla den psykiatriska omvårdnaden, både patientnära och på enhetsnivå. Du tillför ett omvårdnadsperspektiv i det interprofessionella teamet och ger kollegial handledning till nya kollegor.Kvalifikationer
Vi söker kollegor som är specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård och har lägst magisterexamen i omvårdnad och/eller vårdvetenskap. Erfarenhet och kunskap om arbetsledning på övergripande nivå, organisation av handledning för studenter och erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete inom psykiatrisk vård är önskvärt och meriterande.
Din kompetens
Du är intresserad av att utvecklas i rollen som ledare. Du är stadigt förankrad i professionens yrkesetiska kod och tvekar inte att omsätta denna i praktisk handling i relation till både patienter och medarbetare. Du är yrkesstolt, har god analytisk och reflektiv förmåga och bidrar med din omvårdnadsexpertis för att förbättra och utveckla vården. Du vågar ifrågasätta och kritisera.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100%. Du erbjuds en individuellt utformad kompetensutvecklingsplan och generösa villkor för fortbildning. Vi ser professionellt nätverkande och kunskapsutbyte som en självklar del av din anställning och uppmuntrar deltagande i nationella och internationella konferenser. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Inför anställning kommer kontroll att göras i misstanke- och belastningsregister.
Vill du veta mer?
Avdelningschef Tony Bengtsson, telefonnummer 070–661 52 91tony.bengtsson@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Ragnhild Hjalmarsson 072–209 45 03ragnhild.hjalmarsson@akademiska.se
Fackliga företrädare nås via växeln 018–611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tillsättning av tjänsten kan därför komma att ske under ansökningstiden.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS555/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10019178