Specialistsjuksköterskor intensiv- anestesi, operationssjukvård, Gällivare

2025-12-19
Verksamhetsområde Anestesi/Operation/Intensivvård tillhör Division Opererande, Gällivare sjukhus. Iva i Gällivare består av både intensivvård och hjärtintensivvård samt post-op kvällar, nätter och helger. Operation och anestesin omfattar operation, sterilcentral, uppvakning och dagkirurgi. Operation bedrivs som dagtidsverksamhet med beredskap kvällar och nätter. Våra fyra hörnstenar är kommunikation, respekt, kvalitet och bemötande.
Vi sökerNu söker vi legitimerade sjuksköterskor med specialist utbildning med inriktning Intensivvård, anestesivård eller Operationssjukvård. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket och minst två års erfarenhet av specialistyrket.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du Flexibel, självgående och har god samarbetsförmåga. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressande eller pressade situationer. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar. Vidare kan du se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Det här får du arbeta medÄr du en person som är intresserad av ett flygande koncept? Då ser vi gärna att just du kommer till oss. Vi har möjlighet att erbjuda en så kallas fly in-fly outtjänst. Det finns även möjlighet för tillsvidareanställning, vikariat samt timanställning.
Hos oss på Iva/Hia/postop är arbetet omväxlande och lärorikt, där både omvårdnad och medicinsk teknik ingår. Inom intensivvården arbetar vi med akut omhändertagande av patient med allvarlig sjukdom eller skada. Här tar vi också hand om nyopererade patienter, traumapatienter och patienter med sviktande vitala funktioner. Du har ett nära samarbete med övriga professioner som tillsammans utgör ett team med patienten och dess anhöriga i fokus.
Operationsavdelningen utför akuta och planerade ingrepp inom ortopedi, kirurgi, urologi och gynekologi och där är du är med som en viktig del i teamet runt patienten. I arbetet ingår förberedelse, genomförande och postoperativt omhändertagande. Avdelningen präglas av avancerad medicinteknik, höga hygienkrav och ett nära samarbete för att skapa trygga och effektiva vårdförlopp. Tillsammans tar vi ansvar för att ge patienten den bästa vården.
Det här erbjuder vi dig- Vi erbjuder en flexibel fly in-fly out lösning för dig som kan jobba periodvis, minst 60 h /tillfälle. Vi står för resa/boende. Ring eller maila så berättar vi mer
• En flexibel arbetsplats där möjligheten att arbeta inom hela AN/Op/IVA ges
• Möjlighet för en tillsvidareanställning finns om du vill byta fly in-fly out konceptet
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder nu en så kallad fly in-fly outtjänst på heltid, där det finns goda möjligheter för tillsvidareanställning, vikariat samt timanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Verksamheten omfattas av: Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
