Specialistsjuksköterska till vårt psykosteam i Nacka
2025-10-06
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vill du göra skillnad för personer med psykos? Vi söker engagerade medarbetare till vår psykosverksamhet på Psykiatri Södra Stockholm!
Vi erbjuder en spännande möjlighet att bli en del av ett dedikerat team som arbetar för att skapa en tryggare vardag för personer med psykos och deras anhöriga. Hos oss finns idag tre öppenvårdsmottagningar och tre heldygnsvårdsavdelningar, där vi tillsammans strävar efter att ge bästa möjliga vård.
Nu står vi inför en ny epok! Under hösten 2025 startar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla psykosöppenvårds - och heldygnsvårdsenheter inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Att jobba som psykossjuksköterska i vårt team
Som psykossjuksköterska på öppenvården i Nacka arbetar du i vårt multiprofessionella psykosteam där psykiater, sjuksköterskor, case manager, psykolog, kurator och arbetsterapeut ingår.
De åtta medarbetare som jobbar i teamet idag arbetar väldigt nära varandra och bidrar alla med sin unika kompetens. Teamet ingår i ett större psykosorganisation som består av lokala psykosteam vid våra övriga mottagningar.
I arbetet som psykossjuksköterska ingår ansvar för administrering och uppföljning av medicinering, mående, hälsa, årskontroller och samordning av insatser för patienterna.
Vi lägger stor vikt vid empiri- och evidensbaserad behandling.
Din nya arbetsplats
Psykiatrisk specialistmottagning i Nacka är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning, vilket innebär att vi behandlar alla typer av psykiatriska diagnoser. Vi erbjuder en attraktiv och meningsfull arbetsplats i naturnära Ektorp Centrum, cirka 15 min från Slussen. Vi erbjuder en trivsam/välstrukturerad arbetsplats med god stämning/tydligt ledarskap, korta beslutsvägar och väl utformade vårdprocesser där vi sätter patienterna först. Du kommer att vara en del i ett upparbetat team med mycket erfarenhet.
Vi ser gärna att du:
Har ett starkt intresse för psykosvården
Är legitimerad specialistsjuksköterska
Är van att arbeta självständigt och fatta beslut och samtidigt värdesätter teamarbete
Tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och att ha roligt på jobbet
Vill jobba i en kunskapsintensiv miljö
Vill vara med och utveckla den psykiatriska vården
Är ansvarstagande
Vill utvecklas som sjuksköterska
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens i psykiatri som har erfarenhet av psykiatri och som vill jobba i vårt psykosteam.
I arbetet som psykossjuksköterska ingår ansvar för administrering och uppföljning av medicinering, mående, hälsa, årskontroller och samordning av insatser för patienterna. Samverkan med övriga kompetenser i teamet, närstående, andra myndigheter och vårdgivare är en viktig del av arbetet.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, flexibilitet, intresse för patientgruppen och samarbetsförmåga med andra personalkategorier samt med våra vårdtagare och deras närstående.
Vad erbjuder vi dig
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Du får kollegor i olika delar av landet som samarbetar och utbyter erfarenheter samt färdiga arbetsprocesser för bedömning, utförligt behandlingsmaterial och förslag på upplägg för de vanligaste diagnoserna.
Du får även:
Grundlig introduktion med mentorskap
Förmåner som flextid, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag på 5 000 kr, löneväxling med mera. Du kan läsa mer om vilka förmåner som finns på slso.se
Din ansökan
Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
