Specialistsjuksköterska till UVA, Södertälje sjukhus
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-04-08
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Välkommen till VO AN/OP/IVA på Södertälje sjukhus som omfattar operationsavdelning, dagkirurgi, sterilenhet, intensivvårdsavdelning och smärtmottagning. Vi är en del av det lilla sjukhuset med ett stort hjärta. De korta beslutsvägarna hos oss gör att vi lättare och snabbare kan utveckla nya effektiva sätt att arbeta på och alltid med fokus på det bästa för våra patienter. Vi värnar om god arbetsmiljö och ett gott samskapande klimat, både i och utanför vårt verksamhetsområde. Vill du bli en del av oss?
Specialistsjuksköterska till uppvakningsenheten på Södertälje sjukhus:
Är du specialistsjuksköterska med intresse för postoperativ vård och kliniska bedömningar? Uppvakningsenheten (UVA) på Södertälje sjukhus söker nu en engagerad kollega som vill arbeta i en verksamhet där patientsäkerhet, samarbete och professionalitet står i centrum.
På UVA ansvarar du för den postoperativa omvårdnaden för att förebygga komplikationer. Arbetsuppgifterna innefattar övervakning av vitala parametrar, kliniska bedömningar samt att vidta omvårdnads- och medicinska åtgärder för att säkerställa en trygg återhämtning.
Tjänsten innebär ett nära samarbete med kollegorna inne på Dagkirurgiskt centrum (DKC), vilket ger möjlighet att följa patienten genom hela den perioperativa processen - från förberedelser till uppvak och vidare mot hemgång. Du blir en del av ett sammansvetsat team där helhetssyn och kontinuitet i vården är en självklar del av arbetet. Du kommer även att samarbeta nära med centraloperation och IVA som tar över uppvaket under jourtid.
Vi erbjuder:
En varierad och stimulerande tjänst i en tillåtande och trygg arbetsmiljö
Ett engagerat och kompetent team som stöttar varandra
Möjlighet att påverka och utveckla våra rutiner och samarbetsformer
Aktivt kvalitetsarbete och kontinuerlig förbättring av omvårdnadsrutiner
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som har en tydlig helhetssyn och förmåga att se patientens hela vårdprocess, från inskrivning och operation till återhämtning.Du är en engagerad lagspelare som värdesätter samarbete såväl inom som över professionsgränser och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Med ett empatiskt och patientcentrerat förhållningssätt skapar du trygghet och respekt i mötet med både patienter och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Dina kvalifikationer:
• Legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Specialistutbildning inom akutsjukvård, intensivvård och/eller anestesi. Alternativt annan specialistinriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• Minst 2 års yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska.
Meriterande:
• Tidigare arbetserfarenhet från postoperativ omvårdnad.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid eller enligt överenskommelse. Arbetstider är mellan 7-21 måndag-fredag, ej helg och röda dagar. Vi går i dagsläget hem tidigare på fredagar och schemalägger ett kvällspass per vecka.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1400 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM
Stockholm Kontakt
Susanna Vellner 08-12325116
9843361