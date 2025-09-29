Specialistsjuksköterska till Psykiatriska jourmottagningen Rosenlund
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri.
Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 850 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Nu står vi inför en ny epok! Under hösten 2025 startar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla psykosöppenvårds - och heldygnsvårdsenheter inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Välkommen till vår fina mottagning centralt belägen på Södermalm! Vi behöver utöka med sjuksköterskor, då flera av våra kompetenta medarbetare inom den närmaste tiden kommer att gå i pension.
Om Psykiatrisk Jourmottagning Rosenlund
Mottagningen erbjuder bedömning och rådgivning för alla medborgare som vänder sig till Psykiatri Södra Stockholm. Enheten består av ca 28 medarbetare; läkare, sjuksköterskor, skötare, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Vi genomför akuta psykiatriska bedömningar och gör vårdinsatser alla dagar året om kl. 8-22.
Ditt arbete som sjuksköterska
På vardagarna samordnar du som sjuksköterska teamarbetet i jourgruppen eller du tar emot samtal i jourtelefonen; där ingår att bedöma psykiatriskt status inklusive suicidbedömning, triagering, ge stöd, rådgivning och vägledning till patienter, närstående, vårdgrannar m fl. På kvällar och helger är du ansvarig arbetsledare.
I ditt arbete på jouren ingår också att handleda sjuksköterskestudenter och andra yrkeskategorier som auskulterar.
Tillsammans med läkare förekommer även vissa akuta mobila insatser i patientens hem samt uppföljning av patienter i jouren.
Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Våra förväntningar på dig
Legitimerad sjuksköterska, specialistutbildning inom psykiatri är meriterande. Erfarenhet av psykiatriskt arbete är ett krav.
Mycket goda kunskaper i det svenska talade och skriftliga språket.
Flexibilitet och samarbetsförmåga.
Förmåga till struktur samt att kunna prioritera när det händer mycket.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är önskvärt, men ej krav.
Vidare är sökanden införstådd med att vid omorganisation kan tjänsten flyttas till annan funktion.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en tillsvidareanställning, 38,25 h/vecka med arbete för närvarande två helger av fem. Omfattning och viss schemaläggning kan diskuteras.
Friskvårdsbidrag om 5000 kr/år.
Kvarstannandebonus.
Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling. Arbetet erbjuder en variation av arbetsuppgifter och utmaningar i möten med olika diagnosgrupper, spännande frågeställningar och samarbete med vårdgrannar.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Kliniken tillämpar SLSO's riktlinjer för registerkontroll mot belastnings- och misstankeregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5941". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Psykiatri Södra Stockholm, Psykiatrisk jourmottagning Rosenlund Kontakt
Christina Lindqvist, Enhetschef 08-12341497 Jobbnummer
9530514