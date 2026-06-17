Specialistsjuksköterska till psykiatri- och beroendemott. | Tiohundra
TioHundra AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-06-17
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Nu söker vi en specialistsjuksköterska till Tiohundras integrerade psykiatri- och beroendemottagning i Norrtälje.
Här får du arbeta nära patienten i en verksamhet där psykiatri och beroendevård möts – och där utveckling, flexibilitet och personcentrerad vård står i fokus. Hos oss ingår även MiniMaria i Norrtälje samt vårt nya och växande MIVO-team (Mobil Integrerad Psykiatrisk Vård och Omsorg).Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som specialistsjuksköterska har du en central roll i hela vårdprocessen – från första bedömning till behandling, uppföljning och planering. Du arbetar både självständigt och i team, med stort inflytande över hur vården utformas.
Arbetet är varierat och sker både på mottagningen, digitalt och i patientens hemmiljö. Du möter patienter i olika situationer – från planerade besök till akuta bedömningar – och bidrar till en trygg, sammanhållen vård. Öppettider: vardagar 08.00–16.30, med kvällsmottagning till 19.00 en dag/vecka.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Arbeta aktivt i hela vårdprocessen
Genomföra planerade och akuta patientmöten
Delta i gruppbehandlingar och utbildningsinsatser
Samverka med närstående och vårdgrannar
Handleda sjuksköterskestudenter och bidra till teamets utveckling
Om vårt erbjudande
Ett stimulerande och omväxlande arbete
Flexavtal – planera din arbetstid inom givna ramar
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år via Epassi
Regelbunden handledning och kompetensutveckling
Ett nära och stöttande teamarbete
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av psykiatri och beroende
Tala och skriva svenska på en god nivå
Meriterande för tjänsten:
Specialistsjuksköterska inom psykiatri
Intresse för att arbeta med både vuxna och ungdomar
Du har ett professionellt och respektfullt bemötande i alla möten och skapar förtroende i kontakten med både kollegor och patienter. Du trivs i en föränderlig verksamhet och ser utveckling som en naturlig och inspirerande del av arbetet. Med engagemang och driv bidrar du aktivt till att utveckla vården tillsammans med andra.
Du är trygg och stabil i din yrkesroll, samtidigt som du är flexibel och anpassningsbar i ditt arbetssätt utifrån verksamhetens behov. Som lagspelare värdesätter du samarbete, delar med dig av din kunskap och har en god förmåga att se helheten.Om företaget
Vi är en öppenvårdsklinik med ett unikt arbetssätt där psykiatri och beroendevård är integrerade i samma mottagning. Här arbetar flera professioner tillsammans – från sjuksköterskor och läkare till psykologer, socionomer och arbetsterapeuter.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen – och arbetar enligt Region Stockholms riktlinjer för en trygg och kvalitativ vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 905 (visa karta
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761 29 NORRTÄLJE Arbetsplats
Tiohundra Kontakt
Marianne Hedmark marianne.hedmark@tiohundra.se 08-12328001 Jobbnummer
9968924