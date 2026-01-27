Specialistsjuksköterska till Palliativ Medicin, Örnsköldsvik
2026-01-27
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Palliativ medicin är arbete inom den specialiserade palliativa hemsjukvården, vilket innebär att ge vård med fokus på att lindra symtom och bibehålla livskvaliteten fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Vi finns på 5 orter: Sollefteå, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall och Ånge.
Enheten Palliativ Medicin är belägen på Hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik. Teamet består av totalt 3 heltidsanställda sjuksköterskor med en trivsam och trevlig arbetsgemenskap. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska. Vi arbetar tillsammans med läkare och vårdar patienter i hemmet. I rollen ingår att arbeta självständigt, vara flexibel och att samverka både inom och utom teamet samt med närstående. Vi erbjuder ett fritt, ansvarsfullt arbete med trevliga arbetskamrater.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Örnsköldsvik.
Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska
Vårda patienter i hemmet samt specialiserad palliativ vård i hemmet
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning
Har minst 5 års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du:
Är utbildad distriktssköterska
Har arbetslivserfarenhet från att som sjuksköterska arbetat inom palliativ vård i hemmet
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper:
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
