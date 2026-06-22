Specialistsjuksköterska till överviktsmottagningen för barn och ungdom

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2026-06-22


Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Håbo, Enköping eller i hela Sverige

Akademiska barnsjukhuset

Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra – för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!

Vår verksamhet
Akademiska barnsjukhuset är det lilla sjukhuset i det stora, med fyra slutenvårdsavdelningar och en stor öppenvårdsverksamhet. Vi har en hög specialistkompetens inom många medicinska områden. Inom sektionen för specialiserad pediatrik finns nio specialistmottagningar samlade som tar ansvar för barn med allergi, diabetes, endokrinologi, gastroenterologi, HIV, kardiologi, lungsjukdom, obesitas, nefrologi och reumatologi.

Ditt uppdrag
Överviktsmottagningen arbetar med barn och ungdomar med svår övervikt, där risken för följdsjukdomar är hög. Vården är familjecentrerad och bedrivs i team bestående av läkare, dietist, psykolog och sjuksköterska.

Som sjuksköterska har du en central och varierad roll, där planering, mottagning, utredning, behandling och utbildning ingår. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med teamet. Du möter barn och familjer i olika livssituationer och bygger relationer som skapar förutsättningar för långsiktig förändring.

Mottagningen är även forskningsaktiv, vilket ger möjlighet att bidra till utveckling och kliniska studier.

Publiceringsdatum
2026-06-22

Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i barn och ungdom
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
• Erfarenhet av mottagningsarbete är meriterande
• God samarbetsförmåga och intresse för teamarbete
• Engagerad, trygg och självständig i din yrkesroll
• Intresse för utveckling och gärna erfarenhet av förbättringsarbete

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att skapa förtroendefulla relationer.

Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett engagerat team med möjlighet att påverka och bidra till framtidens vård.

Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning
• 50% (möjlighet till kombinationstjänst upp till 100%)
• Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).

Vill du veta mer?
Avdelningschef Charlotta Atuma, 018-611 93 20
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.

Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Anställning kan ske innan sista ansökningsdag om rätt kandidat hittas så vänta inte med att söka.

Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.

Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS807/2026".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Uppsala (org.nr 232100-0024)
751 85  UPPSALA

Arbetsplats
Region Uppsala

Jobbnummer
9972911

Prenumerera på jobb från Region Uppsala

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Region Uppsala: