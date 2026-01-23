Specialistsjuksköterska till Ortopediavdelning i Ystad
2026-01-23
Gör skillnad. Varje dag.
Är du specialistsjuksköterska inom vård av äldre, medicinsk- eller kirurgisk omvårdnad alternativt annan relevant specialistutbildning för en ortopedisk slutenvårdavdelning? Brinner du för den ortopediska patienten och är intresserad av att tillsammans med teamet ta oss framåt i vår utveckling? Vi gör just nu en särskild satsning på kvalité, utbildning och kompetens och söker därför en specialistsjuksköterska som tillsammans med övrigt team kommer ta ut riktningen för vår Ortopediavdelning framåt!
Vi är en ortopedisk slutenvårdsavdelning med ett akutuppdrag för ortopedin dygnet runt alla veckans dagar, inom verksamhetsområde (VO) kirurgi- ortopedi ÖNH (öron näsa hals) intensiv- och perioperativ vård på Lasarettet i Ystad. Avdelningen har 16 slutenvårdsplatser och vårdar i första hand patienter med vardagstraumatologiska skador som höftfraktur.
På vår arbetsplats implementerar vi Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell vilken ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina utvecklingsmöjligheter inom vår verksamhet. Lasarettet i Ystad arbetar även utifrån Magnetmodellen, ett ramverk som bygger på mångårig forskning kring hur vi kan ge vård av högsta kvalité, stärka vårt interprofessionella teamarbete samt ge våra medarbetare en tydlig professionsutveckling.
Som ett led i Magnetmodellen har Lasarettet i Ystad ett förvaltningsövergripande forum för omvårdnadsfrågor- Styrgrupp omvårdnad där representanter för slutenvård och öppenvård ses regelbundet och har mandat att fatta beslut i omvårdnadsfrågor.
Lasarettet i Ystad har en utbildningsenhet och under terminerna välkomnar vi ett antal studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ortopediavdelningen arbetar med studentsalar och peer-learning som är ett omtyckt koncept bland studenterna.
Inom VO:t finns även kirurgi- och urologiavdelningen, planerad kirurgavdelning, operation, anestesi- och intensivvårdsavdelning samt mottagningar som vi har gott och nära samarbete med.
Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete där du utifrån din specifika kompetens har ett särskilt uppdrag inom omvårdnadsutveckling. Du får avsatt tid för att vidareutveckla verksamheten utifrån ditt fokusområde.
Syftet med specialistfunktionen är att till viss del arbeta utöver ordinarie vårdteam och leder arbetet på avdelningen för att öka och utveckla kvaliteten på omvårdnadsinsatserna. Genom din specialistkompetens och sjuksköterskans sex kärnkompetenser, personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik deltar du aktivt i det dagliga operativa arbetet med syfte att planera, stödja och utveckla enhetens kliniska omvårdnadsarbete.
Som specialistsjuksköterska har du ett särskilt ansvar att säkerställa omvårdnad av hög kvalitet för personer med avancerade omvårdnadsbehov och komplexa sjukdomstillstånd och därigenom uppnå en personcentrerad, säker och evidensbaserad vård. Som ett led i detta leder du omvårdnadsronder där alla professioner deltar för att tillsammans utifrån våra olika perspektiv möjliggöra en personcentrerad- och familjefokuserad vård för våra patienter och deras närstående.
I din roll som specialistsjuksköterska verkar du för ett transformerande ledarskap och förmedlar engagemang,
delaktighet samt god kommunikation med alla i det interprofessionella teamet. Du skapar utvecklingsmöjligheter för medarbetare och verksamhet samt säkerställer en trygg start för nyanställda kollegor och ett mentorskap för sjuksköterskor i olika faser på avdelningen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och med specialistutbildning som är relevant för en ortopedisk slutenvårdsavdelning. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av ortopedisk omvårdnad och handledarutbildning eftersom avdelningen är en studentavdelning utifrån peer-learning konceptet.
För att trivas i rollen som specialistsjuksköterska hos oss ser vi att du har framåtanda med förmågan att snabbt ställa om till nya förutsättningar. Du har dessutom ett stort intresse för omvårdnadsutveckling och lärande. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Att ha ett gott bemötande mot såväl patienter, närstående, studenter och medarbetare är en självklarhet för dig. Du som söker tjänsten trivs såväl med självständigt arbete som arbete i ett interprofessionellt team. Därtill är du en duktig ledare och organisatör och kan prioritera bland dina arbetsuppgifter. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
