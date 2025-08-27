Specialistsjuksköterska till ordinärt boende på Svartedalsgatan
2025-08-27
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-27
Nu söker vi dig som är specialistsjuksköterska inom psykiatri, distrikt eller med vidareutbildning inom vård av äldre till vårt team på Hälso- och sjukvårdsenheten, Svartedalsgatan, i ordinärt boende. Här arbetar ett erfaret och engagerat sjukskötersketeam med hög kompetens och god kontinuitet något som skapar trygghet både för våra patienter och för dig som medarbetare
Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att patienterna får en god och säker vård i sitt ordinära boende. Du gör bedömningar, planerar, genomför och följer upp insatser utifrån individuella behov. Du har också en viktig roll i att främja hälsa, se det friska och möta omvårdnadsbehov på ett professionellt och respektfullt sätt.
Du arbetar självständigt men i nära samverkan med läkare, omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Tillsammans utgör vi ett helhetsteam runt patienten. Arbetet innebär även handledning och delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter till andra yrkesgrupper inom verksamheten
För dig som är ny i den kommunala vården erbjuder Göteborgs Stad ett individuellt introduktionsprogram som sträcker sig över cirka ett år, för att säkerställa en trygg och stabil övergång in i din nya yrkesroll. Du får trygga anställningsvillkor med bra förmåner. Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb - och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har yrkeserfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård. Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom psykiatri, vård av äldre eller som distriktsjuksköterska, då vi behöver bli fler specialistutbildade sjuksköterskor i arbetsgruppen. Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område är B-körkort ett krav.
En viktig del i uppdraget som sjuksköterska är mötet med den enskilde samt våra samarbetspartners, där arbetsmoral och lojalitet är fokus, vi lägger därför stor vikt vid att du som söker har ett gott bemötande i din roll som sjuksköterska. Du trivs med arbete i team och bidrar till ett gott samarbete med kollegor och övriga professioner som du möter i ditt arbete.
Vidare tar du dig an dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och kan självständigt överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. I din roll agerar du på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekryterar och håller intervjuer löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden.
Läs mer om våra förmåner här:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk:https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Duresa Avdijaj duresa.berisha@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-366 50 08 Jobbnummer
