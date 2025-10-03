Specialistsjuksköterska till Neonatalverksamheten
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Danderyd Visa alla sjuksköterskejobb i Danderyd
2025-10-03
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en verksamhet där din kompetens och kreativitet gör skillnad för nyfödda barn och nyblivna föräldrar? Är du specialistsjuksköterska och söker en inspirerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter? Då kan du vara den vi söker till vår specialiserade avdelning!
Du erbjuds
att ingå i ett team med hög kompetens och fin sammanhållning där alla stöttar varandra
en individuell inskolning som är baserad på dina tidigare erfarenheter.
Inskolningen planeras tillsammans med våra utbildningsansvariga specialistsjuksköterskor och består av både teoretisk utbildning och klinisk handledning
möjligheten att delta i ett neonatalt basår för dig som är specialistsjuksköterska utan tidigare erfarenhet.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Hos oss arbetar du i en avancerad och högspecialiserad vårdmiljö kring det för tidigt födda och sjuka nyfödda barnet. Arbetsuppgifterna består av akut omhändertagande och kvalificerad omvårdnad av barnen. Vi arbetar i tvärprofessionella team, du kommer att leda och aktivt delta i omvårdnadsarbetet enligt gällande rutiner på ett evidensbaserat arbetssätt.
Vår avdelning på Danderyd har IVA, IMA och familjerumsplatser. Vi vårdar det för tidigt födda och sjuka nyfödda barnet som behöver akut omhändertagande, IVA/IMA vård, fram till att barnet kan bo på familjerum med sina föräldrar innan hemgång. Hela vårdtiden sker i nära samarbete med barnets föräldrar. Vi arbetar enligt NIDCAP/Fine som är en familjecentrerad utvecklingsstödjande vårdfilosofi där omvårdnaden av de för tidigt födda och sjuka nyfödda barnen sker så skonsamt som möjligt tillsammans med föräldrarna.
Om du är specialistsjuksköterska utan erfarenhet av barnsjukvård kommer du erbjudas att delta i ett neonatalt basår. Det neonatala basåret omfattar 2 terminers studier motsvarande 10% av en heltidsanställning. Alla moment på utbildningen är obligatoriska och sker under betald arbetstid. Hörnstenar i utbildningen är föreläsningar, färdighetsträningar, grupphandledning med mentor. Målet med det neonatala basåret är bland annat att få förmåga att arbeta familjecentrerat, förmåga att få ihop praktiska och teoretiska kunskaper och bli trygg i din yrkesroll.
Vi som arbetar med sjuka nyfödda barn har stora visioner och vet vart vi vill. Därför behöver vi just din kompetens, energi och kreativitet.
Lyssna gärna på "Neopodden" - för att ta del av vår verksamhet.
Vi söker dig som
arbetar målinriktat och anpassar dina prioriteringar och planering för att ge bästa möjliga omvårdnad i vår högspecialiserade miljö och justerar snabbt vid förändrade förutsättningar
trivs med att arbeta i tvärprofessionella team, är lyhörd och smidig i din kommunikation och kan bidra konstruktivt för att ge patienterna och deras familjer den bästa vården
kommunicerar tydligt och säkerställer att dina budskap når fram så att förväntningarna är klara för alla, och ser vikten av uppföljning för ett bra vårdflöde
strukturerar ditt arbete enligt tydliga processer, planerar och organiserar aktiviteter effektivt för att hålla de tidsramar som krävs för god vårdkvalitet. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska på neonatal verksamhet
Utbildning inom barnsjukvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Medicinsk Enhet Neonatologi, Danderyd Kontakt
Susanna Cambrand 072-4686990 Jobbnummer
9538367