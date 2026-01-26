Specialistsjuksköterska till Mobil-lågtröskelmottagning
2026-01-26
Mottagningen för särskild vård
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen att söka tjänsten som specialistsjuksköterska hos oss på Mottagningen för särskild vård!
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning under ett år på 100% med goda möjligheter till framtida fast tjänst. Tillträde snarast möjligt. Det närmaste teamet består av totalt 5 personer som arbetar som läkare, sjuksköterska, kurator, medicinsk sekreterare. Du arbetar dagtid, måndag till fredag med lediga helger och röda dagar.
Till Uppsala tar du dig enkelt med tåg, buss eller bil.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmånspaket via vårt kollektivavtal, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska består dina arbetsuppgifter att arbete dels på den nystartade mobila-lågtröskelmottagningen, där du både framför fordonet och bedriver verksamhet. Då verksamheten är ny finns stora möjligheter till att påverka och utveckla din nya arbetsplats. Du kommer ha ett tätt samarbete med personal från länets kommuner.
Du kommer även vara en del av befintlig mottagning i Uppsala där arbetsuppgifterna består av mottagningsarbete med triagering och visst administrativt arbete. Du arbetar självständigt med till exempel såromläggningar, behandlingar, läkemedelsadministration, bedömningar och deltar aktivt i sprutbytesverksamheten. Du bistår även läkare praktiskt. Provtagning ingår i tjänsten.
Din kompetens
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med relevant specialisering (distrikt, psykiatri, infektion, akutsjukvård) som har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet från beroendevård. Eftersom våra verksamheter bygger på lagarbete ska du trivas med att arbete i team. Respektfullt bemötande är av högsta prioritet i våra uppdrag, därmed lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Körkort med B-behörighet är ett krav då vi nu utökar med en mobil mottagning.
Vår verksamhet
Verksamheten öppnades under hösten 2016 och är placerad på Akademiska sjukhuset i Uppsala och tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala.
Mottagningen inkluderar läkarmottagning för hemlösa i Uppsala samt sprutbytesverksamhet, som ska vara lättillgänglig och förtroendeskapande för människor som behöver särskilda hälso- och smittskyddsinsatser. Vi samarbetar med sociala myndigheter, övriga myndigheter och övriga vårdgrannar. Inom gruppen finns människor som ofta har flera psykiska, somatiska, beroende eller sociala problem. För att ge bästa tänkbara vård till våra besökare arbetar vi aktivt med kontinuerlig utvärdering och utveckling av verksamheten - allt för deras bästa. Verksamheten är anslagsfinansierad. I framtiden siktar vi på att utöka verksamheten med en lågtröskel-LARO enhet.
Vill du veta mer?
Du är varmt välkommen att kontakta verksamhetschef för Mottagningen för särskild vård Pelle Lörelius på telefon: 018-617 73 03 eller e-post: pelle.lorelius@regionuppsala.se
om du vill veta mer om arbetet och verksamheten.
Publiceringsdatum2026-01-26
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din yrkeslegitimation och övriga intyg som styrker din kompetens tillsammans med din ansökan. Vi intervjuar löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
