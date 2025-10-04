Specialistsjuksköterska till medicinsk ubåtsräddningsgrupp
2025-10-04
Vill du kombinera din kompetens inom specialistsjukvård med en unik och meningsfull roll inom Försvarsmakten? Marinen söker nu specialistsjuksköterskor på deltid till vår medicinska ubåtsräddningsgrupp, MURG - en central funktion inom Sveriges förmåga till avancerad undervattensräddning.
Om förbandet
Försvarsmaktens ubåtar, signalspaningsfartyg och deras besättningar är samlade hos Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Hos Första ubåtsflottiljen finns ett avancerat dykeri- och ubåtsräddningssystem med fartyg och olika undervattensfarkoster som står i beredskap för att kunna rädda ubåtsbesättningar i nöd Publiceringsdatum2025-10-04Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom den medicinska ubåtsräddningsgruppen blir du en del av ett specialiserat team som ansvarar för att ge avancerad medicinsk vård vid ubåtsräddningsoperationer. Gruppen verkar både i land, till sjöss och i simulerade räddningsövningar - ofta i samarbete med internationella enheter. Arbetet utförs både i och utanför tryckkammare i upptill tre dygn i samarbete med specialistläkare, tekniker och andra militära specialister. I arbete ingår planering och genomförande av räddningsinsatser och övningar. Du kommer att ha möjlighet att utveckla gruppens medicinska rutiner och förmåga.
Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom akutsjukvård, anestesi eller intensivvård med minst två års arbetslivserfarenhet inom området. Kunskaperna skall vara aktuella.
• Erfarenhet av hyperbarmedicinsk tjänstgöring, eller intyg på genomförd hyperbarmedicinsk utbildning med godkänt resultat.
• Genomförd A-HLR-utbildning.
• Fullt frisk.
• Godkänt medicinskt tjänstbarhetsintyg för antagning till submarin tjänst (SUB3)(undersökningen genomförs under antagningsprocessen).
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska.
• B-körkort.
Personliga egenskaper
Du måste ha ett professionellt förhållningssätt till din omgivning i kombination med social kompetens. Vi önskar även en hög egen drivkraft och god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Arbetet kräver både struktur och flexibilitet. Det är också viktigt att du är stresstålig, uthållig och klarar fysiska påfrestningar.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet från Försvarsmakten eller arbete i marina miljöer.
• Erfarenhet av arbete i pre-hospital miljö.
• Värnplikt, grundläggande militär utbildning (GMU) eller Grundläggande soldatutbildning (GSU).Övrig information
Du behåller din civila arbetsgivare som huvudarbetsgivare men tjänstgör hos oss under kortare perioder. I befattningen ingår också internationell tjänstgöring. Vi erbjuder dig ett arbete som är utvecklande och utmanande både fysiskt och psykiskt med utbildning och övning i en högteknologisk, internationell miljö. Ett varierat arbete som skiljer sig från mängden, som är utvecklande och utmanande såväl psykiskt som fysiskt. Om du saknar militär bakgrund kommer du få genomföra en Grundläggande Soldatutbildning (GSU) ca 2-3 veckor.
Typ av anställning: Särskild visstidsanställning för övningar mellan 2-4 veckor per år.
Arbetsort: Karlskrona
Tillträde: Hösten 2026
Lön: Individuell lönesättning
Urval och intervjuer:
Urval sker under v 546. Intervjuer och undersökning SUB3 kommer att genomföras under v603 måndag och tisdag vid Marinbasen i Karlskrona. Intervjuer och tester kommer att genomföras under v603 torsdag och fredag vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg. Slutligt urval sker under v 610.
Upplysningar om tjänsten lämnas av: Stina Gabrielsson, ubåtsmedicinläkare, stina.gabrielsson@mil.se
, 073-150 57 56 och Joakim Classon, Ubåtsräddningsofficer, joakim.classon@mil.se
, 070 990 94 49
Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av: Maria Sääf Westin, Hr-avdelningen FömedC, 070 569 23 38 eller Emelie Herborn Hasselberg, HR-generalist 1.Ubåtsflottiljen 070 149 90 11
Fackliga representanter
SACO, Marie Strandberg
OFR/O Max Eriksson
OFR/S, Jimmy Svensson
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-26. Din ansökan skall innehålla CV med två referenser samt ett personligt brev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Särskilt om personuppgiftsbehandling i LIME CRM. När du söker denna tjänst innebär det att Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter. För information om hur Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter; Läs mer på https://carefully_removed_external_link_due_to_policy.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
