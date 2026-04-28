Specialistsjuksköterska till Konsultenheten, PSV
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om Psykiatri Sydväst här
Om Konsultenheten
Konsultenheten har funnits i över 25 år på Psykiatri Sydväst. Här arbetar psykiatriker, specialistsjuksköterskor i psykiatri, psykologer och administratör inom fältet konsult- och liaisonpsykiatri (Consultation Liaison Psychiatry, CLP), som internationellt ofta utgör en egen subspecialitet inom psykiatrin.
CLP har två huvudsyften:
Att identifiera och behandla psykiska problem och psykiatriska tillstånd hos patienter aktuella i somatisk vård
Att stödja, utbilda och handleda somatisk vårdpersonal i vården av patienter med psykiatrisk/psykologisk problematik
Vi arbetar som psykiatriska konsulter inom somatisk heldygnsvård på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samt vid somatiska specialistmottagningar på flera andra sjukhus i Region Stockholm, exempelvis SpecMVC, neurologi, infektion och onkologi.
Patientarbetet innebär både kortare och längre vårdkontakter, där ett helhetsperspektiv och ofta mer djuplodande bedömningsarbete betonas. Våra patienter har alltid en pågående vårdkontakt hos somatisk vårdgivare på basis av somatisk samsjuklighet. Vi deltar i multidisciplinära team (liaison) med somatisk vårdgivare samt i undervisning.Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Vi söker nu en specialistsjuksköterska i psykiatri till Konsultenheten för en visstidsanställning på 100 % under resterande del av 2026. Under 2027 kan det finnas möjlighet till förlängning, alternativt tillsvidareanställning, utifrån fastställt rekryteringsbehov.Dina arbetsuppgifter
Som specialistsjuksköterska hos oss kommer du att:
Arbeta konsultativt gentemot somatisk heldygns- och öppenvård
Självständigt och i team genomföra psykiatriska bedömningar, delta i utredningar och uppföljningar
Handleda somatisk vårdpersonal kring psykiatrisk omvårdnad
Planera och genomföra utbildningsinsatser
Arbeta på vår öppenvårdsmottagning, i nuläget med fokus på perinatalpsykiatri och funktionella neurologiska symtom (FNS)
Arbetet innebär nära samverkan med både psykiatrisk och somatisk vård, du får en central roll i att bidra till helhetsbedömning och vård av patienter med komplex samsjuklighet.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift (lägst nivå C1)
Erfarenhet av psykiatrisk vård är önskvärt
Erfarenhet från somatisk vård är meriterande
Erfarenhet av konsultationspsykiatri, perinatalpsykiatri och/eller funktionella neurologiska symtom är en fördelDina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill vara med och utveckla konsultpsykiatrin i Stockholm och känner starkt engagemang för patientgruppen. Du:
Trivs i en somatisk vårdmiljö och har lätt att samarbeta, över professions-och specialitetsgränser
Är prestigelös, intresserad, flexibel och kreativ
Kan anpassa din arbetsinsats efter patienters och verksamheters behov
Har god förmåga att arbeta både självständigt och i team
Yogainstruktörsutbildning (exempelvis medicinsk yoga, gravidyoga eller TAY) är meriterande.
Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Information om tjänsten lämnas av: Lovisa Järnmark, enhetschef
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, Psykiatri Sydväst, Konsultenhet Kontakt
Lovisa Järnmark lovisa.jarnmark@regionstockholm.se 0812361000
