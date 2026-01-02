Specialistsjuksköterska till IVA, Södertälje sjukhus
Välkommen till VO AnOpIVA som omfattar operationsavdelning, dagkirurgi, sterilenhet, intensivvårdsavdelning och smärtmottagning.
Vi är en del av det lilla sjukhuset med ett stort hjärta. De korta beslutsvägarna hos oss gör att vi lättare och snabbare kan utveckla nya effektiva sätt att arbeta på och alltid med fokus på det bästa för våra patienter. Vi värnar om god arbetsmiljö och ett gott samskapande klimat, både i och utanför vårt verksamhetsområde. Vill du bli en del av oss?
Intensivvårdssjuksköterska på Södertälje sjukhus:
Om intensivvårdsavdelningen
Intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus - en plats där varje arbetsdag bjuder på nya utmaningar och möjligheter att göra skillnad. Hos oss möter du en spännande och varierad arbetsmiljö, där vi vårdar patienter från flera olika specialiteter: medicin, kirurgi, ortopedi, urologi, kvinnosjukvård och intermediärvård. Under jourtid ansvarar vi även för uppvakningsverksamheten, vilket ger dig en bred och utvecklande erfarenhet.
Vår arbetsplats är varm och inkluderande, där samarbete och kommunikation är hjärtat i verksamheten. Här finns alltid en hjälpande hand nära och vi värnar om att dela kunskap och erfarenheter öppet.
Som intensivvårdssjuksköterska arbetar du i nära samarbete med ett väl sammansatt team bestående av anestesiläkare, fysioterapeut och undersköterskor. Varje team ansvarar för två patienter, vilket ger goda möjligheter till högkvalitativ och nära omvårdnad. Ditt arbete präglas av avancerad vård, noggrann bedömning och ständigt fokus på patientsäkerhet.
Vi erbjuder
Personlig introduktion som vi anpassar utifrån dina tidigare erfarenheter och kompetens för att du ska känna dig trygg.
Stora möjligheter till kompetensutveckling då både utvecklings- och utbildningssjuksköterska finns på plats.
Att bli en del av ett kompetent team som tillsammans skapar ett tryggt och utvecklande arbetsklimat, där engagemang och arbetsglädje står i centrum.
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Dina personliga egenskaper:
För att trivas och lyckas hos oss är du självgående och trygg i din roll som intensivvårdssjuksköterska. Du tar ansvar för dina patienter med stabilitet och noggrannhet, samtidigt som du värdesätter samarbetet i teamet högt. Att bidra till en öppen och stödjande arbetsmiljö kommer naturligt för dig. Struktur och ordning är viktigt i ditt arbete - du planerar och prioriterar dina arbetsuppgifter effektivt för att alltid säkerställa patientsäkerhet och hög vårdkvalitet, även under stressiga situationer. Med din professionella inställning och engagemang är du en viktig del i att skapa trygghet och utveckling för både patienter och kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Dina kvalifikationer: Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Specialistutbildning inom intensivvård.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid, blandat dag-, kväll- och nattjänstgöring, enligt 24/7-avtalet.
Som sjuksköterska inom 24/7-verksamhet tillämpas arbetstidsavtal med möjlighet till kvarstannandebonus (i tid) och förkortad veckoarbetstid vid nattarbete. Om du arbetar förtätad helg och fler schemalagda nätter har du även möjlighet till ytterligare intjänad tid som kan tas ut i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.
Det här säger medarbetare som arbetar på IVA:
Det bästa med IVA är mina kollegor! Vi är som en familj, vi bryr oss om varandra - Daniela, Specialistsjuksköterska IVA
Vi är en liten familjär enhet där vi ser varandra. - Sari, Specialistsjuksköterska IVA
Följ länken för att träffa Jane och Rima, två kollegor till Daniela och Sari: Intensivvårdsavdelningen söker specialistsjuksköterska. (youtube.com)
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
