Specialistsjuksköterska till högspecialialiserad barnortopedi
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Täby Visa alla sjuksköterskejobb i Täby
2026-07-16
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Är du specialistsjuksköterska inom barn och ungdom och vill arbeta med högspecialiserad barnortopedisk vård? Hos oss får du ett utvecklande arbete där barnets bästa står i centrum, tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet som kombinerar klinisk vård, forskning och utveckling.
Du erbjuds
individuellt anpassad introduktion under minst åtta veckor
erfarna och stöttande kollegor i ett engagerat team
arbete dagtid på helgfria vardagar
utbildning, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling inom barnortopedi
möjlighet till specialistutbildning med bibehållen lön
möjlighet att driva egna mottagningar och arbeta i tvärprofessionella team.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
På vår mottagning möter du barn och ungdomar med ortopediska diagnoser från hela landet. Vi bedriver högspecialiserad barnortopedisk vård och tar emot patienter via remiss. Verksamheten har ett nationellt högspecialiserat vårduppdrag (NHV) där forskning, innovation och klinisk verksamhet bedrivs i nära samverkan.
Som specialistsjuksköterska har du en central roll i att samordna vården kring patienten. Du arbetar nära barn, ungdomar och deras familjer och bidrar till ett tryggt, personcentrerat och sammanhållet omhändertagande utifrån varje individs behov.
Arbetet är varierat och bedrivs i nära samarbete med läkare och andra professioner inom barnortopedin. Du får ett självständigt ansvarsområde samtidigt som du ingår i ett engagerat tvärprofessionellt team.
Exempel på arbetsuppgifter:
egna sjuksköterskemottagningar
gipsmottagningar
PEVA-mottagningar
mottagningar inom benförlängning och sårvård
telefonrådgivning via TeleQ och Alltid öppet
administrativa arbetsuppgifter såsom bokningar
sammottagning med läkare
sammottagning med andra yrkesprofessioner, bland annat ortopedingenjörer och arbetsterapeuter.
Vi söker dig som
är självständig och trygg i din yrkesroll samt tar ansvar för ditt arbete
är initiativtagande och bidrar till verksamhetens utveckling och förbättring
har god samarbetsförmåga och arbetar väl tillsammans med kollegor, patienter och närstående
är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande där patientens behov står i fokus.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. KvalifikationerKvalifikationer
legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom
Meriterande:
erfarenhet av barnsjukvård
erfarenhet av ortopedi
erfarenhet av gipsteknik
erfarenhet av mottagningsarbete.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, OO Högspecialiserad barnortopedi barnmedicin Kontakt
Vårdförbundet Karolinska vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
10004348