Specialistsjuksköterska till hemsjukvården i Sydväst
2025-10-17
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Är du intresserad av ett flexibelt arbete där du har möjlighet att kombinera ett självständigt arbetssätt samtidigt som du ingår i ett tvärprofessionellt vårdteam? Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team i stadsområde Sydväst. Vi utgår från vårt kontor beläget i Högsbo på F O Petersons gata 9, det är enkelt att ta sig till arbetsplatsen både med bil och kollektivtrafik. Du välkomnas till en arbetsplats med ett gott arbetsklimat, där vi hjälps åt och stöttar varandra i arbetet!
Vi söker dig som vill arbeta med patienter i deras hemmiljö och bidrar till deras frihet och inflytande över det dagliga livet och i det egna hemmet. Hos oss möter du oftast människor under en längre tid. Det innebär att du blir en mästare på möten och relationer. Du och dina sjuksköterskekollegor driver och utvecklar en kompetent verksamhet där hög vårdkvalité och patientsäkerhet är i fokus.
Som sjuksköterska leder du det hälso- och sjukvårdsinriktade arbetet kring patienterna. Du kommer att göra självständiga bedömningar, identifiera och förebygga risker, verkställa ordinationer, handleda och utbilda personal samt delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omsorgspersonal. Patienternas behov av hälso- och sjukvård varierar från att vara förebyggande till behov av avancerad sjukvård vilket leder till ett varierat och omväxlande arbete. Arbetet sker i första hand på dagtid men det ingår även att arbeta i gemensam jour och tjänstgöring var fjärde helg.
Hos oss finns många möjligheter att utvecklas, för den som vill. I kraft av vår storlek kan vi erbjuda många olika vägar. Du kan växa i din yrkesroll, på bredden eller på djupet. För dig som är ny satsar vi på introduktion så att du snabbt kommer in i jobbet med hjälp av erfarna kollegor. Vi strävar efter ett ledarskap som präglas av närvaro och tillit som stöttar dig i din utveckling. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har vidareutbildning som distriktssköterska eller vård av äldre. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård. Arbetet kräver att du har B-körkort då du tar dig runt till dina patientbesök med bil.
Du behöver kunna arbeta självständigt, göra egna bedömningar och ta beslut i arbetet. Vidare ser vi att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra arbetsuppgifter. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar i teamet. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du har påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du är mån om att ge ett gott bemötande gentemot alla du möter i din yrkesroll.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Enligt avtal. Så ansöker du
