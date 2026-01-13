Specialistsjuksköterska till Hematologisk mottagning i Solna
Tycker du som oss att Hematologi är det roligaste som finns, eller vet du inte det än, men snart vill bli varse? Då ska du söka till oss på Hematologens mottagning i Solna!
Du erbjuds
Ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik och där du kan göra skillnad på riktigt.
Chansen att bredda dina kompetenser inom högspecialiserade avancerade cancerbehandlingar
Möjligheten att bli en del av ett härligt team med unik spetskompetens där vår gemensamma arbetsmiljö är mycket viktig
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Den komplexitet som hematologivården består av skapar oändliga möjligheter till ständig fortbildning, och eftersom sjukdomarna drabbar hela kroppen är hela internmedicin representerade på ett och samma ställe, vilket gör även den mest erfarna sjuksköterskan i ständig utveckling.
Som specialistsjuksköterska erbjuder du stöd och ger vägledning till patienter och deras familjer genom hela vårdprocessen. Du följer aktuell forskning och utveckling. Du driver implementering av aktuell kunskap. Du initierar och driver kompetensutveckling och vårdutvecklingsaktiviteter. Du handleder samt undervisar kollegor och studenter. Initierar och deltar i vårdforskning inom området.
Patienterna som behandlas hos oss är i olika skeenden av sin sjukdom, från den nyupptäckta patienten med en aggressiv hematologisk cancer, som kräver snabb behandlingsstart, till den som har en mer långsamväxande sjukdom. Arbetsuppgifterna består av avancerade cancerbehandlingar, där vi också är i framkant av införandet av nya regimer samt omvårdnad av hela den sjuka människan som består av allt från livräddande behandlingar till god palliativ vård.
Vi har under de senaste tio åren mött många medicinska framgångar, där sjuksköterskorna i synnerhet har haft en avgörande roll, och bidragit till de höga överlevnadsresultaten.
Vi finns både i Solna och i Huddinge. De olika siterna ansvarar för olika patientflöden. I Solna bedrivs den högspecialiserade vården av Lymfompatienter och de Akuta Lymfatiska Leukemierna. I Huddinge bedrivs högspecialiserade vård av Myelom och de Akuta Myeloiska Leukemierna.
Vi söker dig som
Är en teamspelare med ett intresse för hematologi och cancervård
Har ett empatiskt förhållningssätt mot dina kollegor och patienter och god samarbetsförmåga.
Är driven och som engagerar sig och vill vara en del av den ständiga utvecklingen av enheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser till gruppdynamiken vid urvalet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom Onkologi
Tidigare klinisk erfarenhet inom hematologi eller onkologi
Meriterande:
Då arbetet är avancerat så värdesätter vi ett par års arbetslivserfarenhet
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
