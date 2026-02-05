Specialistsjuksköterska till Försvarshälsan vid Göta Ingenjörregemente
Försvarsmakten / Sjuksköterskejobb / Eksjö Visa alla sjuksköterskejobb i Eksjö
2026-02-05
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Eksjö
, Kinda
, Sävsjö
, Jönköping
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Specialistsjuksköterska till Försvarshälsan vid Göta Ingenjörregemente
Om enheten
Försvarshälsan är Försvarsmaktens egen företagshälsovård och finns representerad på samtliga garnisonsorter i landet. Verksamheten ansvarar för hälso- och sjukvård för värnpliktiga och elever samt företagshälsovård för anställd personal.
Inom Eksjö garnison finns flera av Försvarsmaktens organisationsenheter, där Göta Ingenjörregemente (Ing 2) och Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC) är de största.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
På Försvarshälsan Eksjö arbetar du i ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, psykolog, sjuksköterskor, fysioterapeuter och vårdadministratör. Arbetet präglas av stor variation över tid och omfattar dagligt mottagningsarbete gentemot värnpliktiga, företagshälsovård för anställd personal samt sjukvårdsberedskap i fält under övningar.
Som Specialistsjuksköterska vid Försvarshälsan arbetar du främst med:
• Hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå för värnpliktiga och kadetter
• Arbetsrelaterad sjukvård för anställd personal
• Genomförande av lagstadgade undersökningar, hälsoundersökningar och vaccinationer
• Medicinskt stöd vid militärövningar samt deltagande i militär sjukvårdsutbildning Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med minst fem års klinisk yrkeserfarenhet i Sverige
• Vidareutbildad inom exempelvis distriktssjukvård, företagshälsovård, intensivvård, anestesi, ambulanssjukvård eller annan specialitet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet från militär verksamhet eller frivillig försvarsorganisation
• Utbildning och erfarenhet som HLR-instruktörDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll, har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och trivs med att arbeta nära andra. Du är hänsynstagande, prestigelös och samarbetsorienterad, med ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt. Som person är du utåtriktad, tar ansvar och känner dig trygg i att fatta beslut inom ramen för ditt uppdrag. I ditt bemötande och bidrar till ett gott arbetsklimat.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig:
Hos Försvarsmakten får du ett arbete som kombinerar samhällsnytta med goda anställningsvillkor. Du erbjuds bland annat:
• Fysisk träning på arbetstid - tre timmar per vecka samt årliga tester av fysisk prestationsförmåga.
• Möjlighet till kompetensutveckling för att stödja din professionella utveckling.
• Flexibel arbetstid.
• 28-35 semesterdagar per år beroende på ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och vård av barn.
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.Övrig information
• Anställningsform: Anställning tills vidare, inleds med sex månaders provanställning.
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Eksjö, tjänsteresor kan förekomma
• Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning
• Arbetstid: Måndag-fredag, kvälls- och helgarbete kan förekomma
För information om befattningen:
Andreas Nors, chef Försvarshälsanandreas.nors@mil.se
, 073-851 10 93
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Fanny Janssonfanny.x.jansson@mil.se
, 070-924 81 08
Fackliga företrädare nås via växel: 010-82 180 00
OF: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Ulrika Söderberg
Välkommen med din ansökan senast 26/2. Din ansökan ska innehålla CV tillsammans med en motivering där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten samt på vilket sätt din kompetens och erfarenhet motsvarar angivna krav och kvalifikationer för tjänsten. Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida; Jobba civilt i Försvarsmakten.
Intervjuer planeras att genomföras v. 10 och v. 11.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9724459