Specialistsjuksköterska till Falcks ambulansverksamhet i Östergötland
Falck Ambulans AB / Sjuksköterskejobb / Motala Visa alla sjuksköterskejobb i Motala
2026-07-09
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Falck erbjuder mobila vårdtjänster och utför idag ambulanssjukvård, liggande sjuktransport och transport av avlidna på uppdrag av Region Östergötland. Från och med 1 oktober 2026 kommer Falck även att bedriva ambulanssjukvård för Region Skåne. Våra verksamheter kännetecknas av att alltid sätta patientens bästa i centrum, en hög kvalitet, en väl utvecklad arbetsmiljö och fokus på utveckling av ambulanssjukvården.
Är du redo att omsätta din omsorg i handling och göra verklig skillnad i akuta situationer? Som ambulanssjuksköterska hos Falck i Östergötland är du ofta först på plats där dina beslut räddar liv. Vi söker dig som är en trygg och driven specialistsjuksköterska och som vill bli en del av ett team där din kompetens utmanas och utvecklas varje dag.
Som ambulanssjuksköterska på Falck ambulansverksamhet kommer du att möta en spännande variationsrik miljö där du får använda hela bredden av dina yrkeskunskaper och färdigheter. Som sjuksköterska har du det medicinska ansvaret i ambulansen och du gör medicinska prioriteringar och beslutar om omvårdnads- och medicinska åtgärder utifrån vårdbehov. Allt detta sker i ett tätt teamarbete med en kollega, där ert samarbete och kunskapsutbyte är avgörande för att säkra bästa möjliga patientomhändertagande.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård alt. specialistutbildning med inriktning mot akut- och olycksfallssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård, barnsjukvård, barnmorska eller distriktsköterska
har B-körkort med god körvana.
God fysisk förmåga då tunga lyft av patient förekommer samt simkunnig 200 meter valfritt simsätt
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
C1 körkort
Prehospital Sjukvårdsledning (PS)
Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
Som person är du trygg och stabil i din yrkesroll med ett gott omdöme i akuta situationer. Du är en utpräglad lagspelare som värdesätter ett gott samarbete med kollegor och andra vårdgivare, och du bemöter alltid patienter och anhöriga på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. Du känner igen dig i Falcks Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.
Vi erbjuder dig
Gedigen introduktion: En betald, sex veckor lång introduktionsutbildning som gör dig trygg i rollen från dag ett.
Kontinuerlig utveckling: Regelbunden utbildning och kompetensutveckling för att hålla dig i framkant.
Trygga villkor: Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner och en tillsvidareanställning
Meningsfullt arbete: En ansvarsfull och självständig roll med verklig påverkan på människors liv.
En global ledare: Möjligheten att vara med och forma framtidens mobila vård i ett globalt företag.
Ett starkt team av engagerade chefer och kollegor i ett bolag som värnar om hela människan.
Övrigt:
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning med start under Januari 2027. Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse.
Placering: Ditt arbetsområde är Östergötland. Ange i din ansökan vilken eller vilka av våra stationer du är mest intresserad av att utgå från. Lediga tjänster finns i Motala och Kisa. Alternativ är pooltjänst som innebär att tjänstgöring sker på alla våra stationer i Östergötland- Kisa, Åtvidaberg, Ödeshög, Mjölby, Linköping, Motala.
Vi ser positivt på sökande från hela regionen som till exempel dig som kan tänka dig att pendla från orter som Tranås, Eksjö eller Västervik.
Rekryteringsprocessen inkluderar flera steg, bland annat intervju, fystest och körtest. Vi genomför även bakgrundskontroller i form av kontroll hos IVO/SoS samt utdrag ur polisens belastningsregister. Intyg på simkunnighet kommer att efterfrågas
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sara Löfdahl på sara.lofdahl@falck.com
, enhetschef Mikael Aurell på mikael.aurell@falck.com
eller enhetschef Anna Fredriksson på anna.fredriksson@falck.com
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Urval, intervjuer och tester sker under september månad.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag
#LI-UT1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Ambulans AB
(org.nr 556280-7395)
Glimmervägen 2 (visa karta
)
591 53 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falck Ambulans Kontakt
Rekryterare
Sara Lofdahl sara.lofdahl@falck.com Jobbnummer
9998408